Bony’den çorapta bakteriye gümüş ve bakır çözümü

04 Kasım 2020

Barış SEDEF

Bony Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gülkaya, gümüş ve bakır karışımlı iplikler yaparak, bakteri üretme riski minimize edilmiş çoraplar imal ettiklerini söyledi. Gülkaya, “Özellikle antibakteriyel çoraplara yönelik piyasadan ciddi talepler almaya başladık. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan organik ipliklerden oluşan ürünler imal ederek bu alanda öne çıktık” diye konuştu.

Medikal üretim konusunda Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izin belgelerini aldıklarını, ayrıca katma değeri yüksek çoraplar elde etmek adına yeni bir Ar-Ge departmanı kurduklarını paylaşan Gülkaya, bu departmanda 40 makinenin çalıştığını aktardı.

Firma olarak 2019 yılında ihracatta yüzde 15,4’lük artış yakaladıklarına işaret eden Gülkaya, “Bu bağlamda 2018 yılında 45 milyon dolar olan ihracatımızı 2019’da 55 milyon dolara çıkardık. Bu yılki hedefimiz ise geçen yılki dış satım hacmimizi yakalamak. Bu başarıyı elde edersek personellerimize bir maaş ikramiye vereceğiz” bilgisini verdi.

Faaliyetlerine 1976 yılında dört makineyle başladıklarını anlatan Gülkaya, “Şu anda 2 bin makine ile çarklarımız daha hızlı bir şekilde dönüyor. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veriyoruz. Toplamda bin 500 kişiyi istihdam ediyoruz. Türkiye’deki çorap üretim hacminin yüzde 30’unu karşılayan üç firmadan birisiyiz” ifadelerini kullandı.