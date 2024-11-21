Boosmart’a 'Google Agency Excellence Awards’tan çifte ödül

'Google Agency Excellence Awards’tan çifte ödülle dönen Boosmart, App Growth kategorisinde, temsil ettiği bir markaya 1 milyon yeni uygulama yüklemesi sağlayarak büyük başarı yakaladı ve dijital büyüme konusunda çıta yükseltti. Media Unification kategorisinde ise müşterisi olan bir diğer markaya pazar yeri olma sürecindeki medya stratejisi ve online-offline medya koordinasyonuyla dikkat çekti.

Boosmart Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy, Google Agency Excellence Ödülleri kapsamında iki farklı kategoride ödül kazanarak Dublin'den dönmenin bu özel dönemde yaşadıkları gurur ve mutluluğu daha da eşsiz hale getirdiğini söyledi ve ekledi:

“Türkiye'deki dijital ekosistemin verdiği hizmetin kalitesi çok yüksek seviyede ve bu yurtdışında çok iyi görülüyor. Yazılım alanında olduğu gibi dijital hizmetlerde de çok iyi durumdayız. E-ticaret, dijital pazarlama gibi alanlarda bütün dünyaya hizmet ihraç ediyoruz. Ajansları olarak bu ekosistemin bir parçası olmaktan ve Avrupa'nın en önemli ödüllerinden 2 tanesini birden Türkiye'ye getirmek bizi çok gururlandırıyor.”

2014 yılında kurulan şirket, Google Premier Partner, Meta Business Partner, Criteo Partner, RTB House Partner, Yandex Partner ve Amazon Verified Partner statüleriyle bir dijital pazarlama ajansı olarak faaliyet gösteriyor. "Markalar için online fırsatlar inşa etme" vizyonuyla hareket eden Boosmart, her ay on milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir dijital ekosistem yönetiyor.