Bor Holding, araç kiralama şirketi Sixt Türkiye'yi satın aldı

13 Aralık 2019

Otomotiv, sigorta ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren Bor Holding araç kiralama alanında önemli bir satın almaya imza atarak sektörün önde gelen markalarından Sixt Türkiye’yi bünyesine kattı.

Yapılan anlaşma ile Sixt Türkiye bünyesinde hizmet veren tüm çalışan, bayii ve satış ağı Bor Holding’in yönetimine geçmiş olacak. Bor Holding, satın alma sonrası Sixt’in Türkiye çapındaki şube sayısını iki yıl içinde iki katına çıkartmayı hedefliyor. Böylece 2021 yılı sonunda 41 şubeye ulaşılacak. Aynı süre içinde bin 300 olan araç sayısı 3 bin 900’e çıkarılacak.

Satın alma ile ilgili açıklama yapan Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, “Yüzde 100 yerli sermayeli bir grup olarak Sixt gibi uluslararası bir markanın Türkiye temsilciliğini aldık. Sixt Türkiye markasını bünyemize alırken, uzman olduğumuz alanlarda büyümeyi ve ülkemizde istihdam sağlamayı hedefledik. Bor Holding’in güçlü ve kurumsal sermaye yapısı ile Sixt Türkiye’nin büyümesini gerçekleştireceğiz. Resmi anlaşma süreci sonrasında yeni şubeler ile rekabet gücümüzü artıracağız ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.