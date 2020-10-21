Bor ve kumdan yatak üretti, 20 ülkeye satıyor

21 Ekim 2020

LEYLA İLHAN

Bambi Yatak, kumdan sonra bor madenini de kullanarak yatak üretti. Şirket, Borjen adıyla üretilen yatağı bu yılın başında satışa sundu. Hijyenik özelliklere sahip borlu yatak, şirketin en fazla satılan ürünü oldu. Dış pazarlardan da talep alan yatak, aralarında Avustralya, Irak, Fildişi Sahilleri, Almanya ve Fransa’nın olduğu 20 ülkeye satılıyor.

Mobilyada kökenleri 1960’lara dayanan firmalarının 1990’lı yıllarda Bambi ismiyle yola devam kararı aldığını belirten Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, şirketlerinin 7 yıl önce aldığı kararla mobilyada sadece yatak alanına yoğunlaştığını söyledi. 20 çeşit yatak ve tasarımda olduğu gibi özellikli olmasına da önem verdiklerini kaydeden Gökmen, bu amaçla her yıl cirolarının yüzde 1’ini Ar-Ge yatırımlarına ayırdıklarına dikkat çekti. Gökmen, “Uzun süreli Ar-Ge sonucu Karadeniz kumunun insan sağlığına ve strese iyi geldiğini tespit ettik. Bu kumu kullanarak 1,5-2 yıl önce anti stres özelliği taşıyan kumlu yatak üretimine geçtik. Üniversite ortamında yaptığımız uyku testlerinde kumlu yatağın derin uykuyu yüzde 25 artırdığını ve stresi azalttığını gördük” dedi.

Kapok ağacıyla da terletmeyen yatak yaptı

Emre Gökmen, pamuktan 4 kat daha hafif ve çok hızlı kuruduğu için can kurtarma yeleklerinde kullanılan Kapok ağacı elyafını da yataklarına uyguladıklarını, böylece terleme oranlarını ciddi oranda azalttıklarını söyledi. Gökmen, bunun yanı sıra bir tarafı yumuşak, bir tarafı sert olan yataklarla, bir tarafı yazlık, bir tarafı kışlık olan yatak çeşitleri de ürettiklerini açıkladı.

Borjen yatak %20 paya ulaştı

Gökmen, kumlu yatak ve Kapok ağacından yapılan terletmeyen yataktaki başarılarından sonra anti alerjik ve anti bakteriyel ürün üretme arayışına girdiklerini belirti. Yaptıkları Ar-Ge çalışmalarında buna en uygun madenin bor olduğunu keşfettiklerini dile getiren Gökmen süreci şöyle anlattı: “Bu çalışmalar sonucunda savunma sanayinde olduğu kadar sağlık alanında da önemli bir kullanım alanı bulan boru, yatağın süngerine ve kumaşına uyguladık. Böylece bor madeni ile yaptığımız yatağa, bir bakteri bırakıldığı zaman bakterinin yüzde 99,9’unu 24 saatte yok ediyor, küfün çoğalmasını engelliyor.” Emre Gökmen, ürünü bu yılın başında satışa sunduklarını, pandemiyle birlikte artan hijyen ihtiyacının ise borlu yatağı kumlu yatağın önüne geçirdiğini söyledi. Gökmen, yatak modelleri arasında borjen yataklarının en fazla satışı yapılan yatak çeşidi olduğunu belirterek satışların yüzde 20’sini bu ürün grubunun oluşturduğunu aktardı. Gökmen, “Irak’ta Erbil’de en fazla sattığımız ürün. Avustralya, Fildişi Sahilleri, Almanya Fransa, Belçika, Irak, Suudi Arabistan’da gibi 20 ülkeye satıyoruz” dedi.

Ciroyu yüzde 40 artıracak

Yatak pazarında en büyük paya sahip firmalar arasında ilk 5 firma arasında yer aldıklarını aktaran Gökmen, “Gelecek birkaç yıl içinde hedefimiz liderliğe oturmak. Mağaza sayımız da artıyor. Yurt içinde 457 konsept ve 250 korner olmak üzere toplam 707 mağazaya ulaştık” dedi. Aynı şekilde ciro bazında büyüdüklerini anlatan Gökmen, “Bambi’nin 2019 cirosu; 300 milyon TL, 2020 yılı ciro hedefimiz 500 milyon TL. 2021 yılında minimum yüzde 40 büyüme bekliyoruz” bilgisini paylaştı. Bambi’nin ihracattaki hedeflerini aktaran Gökmen, “Halihazırda üretimin yüzde 15’i ihracata gidiyor. Ancak firmamız iç pazarda yüzde 5 büyüse bile ihracatta her yıl en az yüzde 50 büyümek istiyoruz. Çünkü tel, sünger gibi hammaddeler de yurtdışına bağlı. Bunları ülkemize faydalı hale getirmek için ihracatımızı artırmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı. Gökmen, Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da dünya markası olmayı hayal ettiğini dile getirdi.

2’nci tesisi tamamladı

3’üncü tesise başlayacak



Halihazırda İzmir Torbalı’da bulunan 40 bin metrekarelik tesislerinde tam kapasite, iki vardiya şeklinde çalışarak günlük 800 yatak üretimi yaptıklarını kaydeden Emre Gökmen, kasım sonunda mevcut tesise 25 milyon TL’lik yatırımla 30 bin metrekarelik yeni alan ekleyeceklerini söyledi. Böylece günlük üretimlerinin 800 adetten bin 500’e çıkacağını belirten Gökmen, talebin böyle sürmesi halinde Bambi’nin, 2021 yılında tesislerine 40 bin metrekare daha ekleyeceğini açıkladı Yeni yatırımlarda robot teknolojisine önem verdiklerini, böylece bir yatağın üretimden yüklemeye el değmeden ulaşabileceğini aktaran Gökmen, herkesin işçi çıkardığı pandemi döneminde 200 kişiye daha istihdam sağlayarak toplam çalışan sayılarını 650’ye yükseltti.