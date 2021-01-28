Borçelik Teknik Akademi’den 'sanal vinç eğitimi'

Pek çok sektörde hayati öneme sahip vinçlerin en güvenli şekilde kullanılmasına destek olmayı amaçlayan Borçelik Teknik Akademi (BTA), dünyada ilk kez sanal gerçeklik kullanarak vinç simülatörü geliştirdi.

Borçelik AR-GE, Bilgi Teknolojileri, Dijital Dönüşüm, Yönetim Sistemleri’nden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mustafa Ayhan, vinç operatörlüğünün iş sürekliliğinin, iş sağlığı ve güvenlik gibi farklı kriterlerin gözetilerek gerçekleştirilmesi gereken bir uzmanlık olduğuna işaret etti.

BTA’nın sunduğu yenilikçi yaklaşımın, bu alanda yetkin çalışanların yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacağını kaydeden Ayhan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Vinç operatörü olmak isteyen adayların işe alım süreçleri oldukça uzun bir dönemi kapsıyor. Yeni bir vinç operatörünün vinçleri tek başına kullanması için iş başında eğitim alması 6 ile 8 ay arasında sürüyor. Bu süreç aynı zamanda iş güvenliği açısından riskler taşıyor. Sunmaya başladığımız vinç simülatörü eğitimi, vinç kaynaklı sorunların ortadan kalkmasını amaçlarken, eğitim sürecini çok daha güvenli hale getiriyor. Adaylar, eğitim sürecinde sanal olarak kurguladığımız ve geleneksel eğitim yöntemlerinde ele alınmayan 100’den fazla senaryo ile karşı karşıya gelerek benzersiz bir öğrenim süreci geçiriyor.”