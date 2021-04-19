Boreas’tan 100 milyon TL'lik fabrika yatırımı

Mehmet Hanifi GÜLEL

İstanbul Hadımköy’de 2014’ten bu yana 10 bin metrekarelik alanda merkezi iklimlendirme cihazlarının üretim ve satışını yapan Boreas, yeni bir fabrika yatırımı için düğmeye bastı. Boreas Genel Müdürü Müge Lülecioğlu, yeni kuracakları fabrikaya 100 milyon TL yatırım yaparak, stratejik planlamalarına göre sadece veri merkezlerine yönelik soğutma çözümleri değil, yeni nesil teknolojik çözümler de üreteceklerini söyledi. Yeni tasarladıkları fabrikada çevre dostu, enerjisini kendi üretebilen ve üretimde dijitalleşmiş bir yapı oluşturacaklarını bildiren Lülecioğlu, firmalarının ismini Boreas Teknoloji ve Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş olarak değiştirdiklerini açıkladı. İstikrarlı büyümelerinin ardında, Ar-Ge çalışmaları ve stratejik planlamalarının olduğunu açıklayan Lülecioğlu, bu yıl ürünlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için tam otomatik panel büküm makinesi yatırımlarını hayata geçirdiklerini ve mevcut fabrikalarında diğer makinelerle de yapılacak yatırımların devam ettiğini belirtti. Lülecioğlu, “Metal işlemede lazer kesim makinesi yatırımları ve çeşitli otomasyon destekleriyle üretimimizi sektörün standartlarını belirleyecek seviyeye getirdik” dedi.

Veri merkezlerine uçtan uca çözümler sunuyor

Veri merkezleri için ürettikleri uçtan uca çözümlerin yanı sıra sektördeki büyük uluslararası firmalarla olan üretim anlaşmaları ile pazarda önde gelen firmalar arasında yer almayı planladıklarını duyuran Lülecioğlu, günümüzün en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan iletişim sektöründe, veri kullanımının artmasıyla farklı müşteri taleplerine de cevap verecek DC Pro Hassas Kontrollü DX Klima cihazını pazara sunduklarını aktardı. Lülecioğlu, şöyle devam etti: “Türkiye pazarına ilk defa TB1 Eurovent sertifikasını getiren lokomotif ürünümüz klima santralleri, yüksek hijyen standartlarına sahip hijyenik klima santralleri, paket havuz nem alma santralleri, ısı geri kazanım cihazları, veri merkezi cihazları ve fan coil cihazlarından oluşan ürünlerimizi birçok ülkeye doğrudan veya bayilerimiz aracılığıyla sunuyoruz.”

‘Sürekli Ar-Ge çalışması yapıyoruz’

Pandemiye rağmen 2020’de firmalarının kritik süreci iyi yöneterek büyüme gösterdiğine dikkat çeken Lülecioğlu, yıl içinde 300 KW veri merkezi cihazlarının test laboratuvarını hayata geçirdiklerini aktardı. Ürün gruplarında gizli tavan tipi fan coil, veri merkezlerinde kullanılan CRAC, CRAH ve mevcuttaki IEC cihazların ikinci neslini tamamlayarak daha kompakt ve verimli hale getirdiklerini dile getiren Lülecioğlu, “Sürekli Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz ve özellikle veri merkezi çözümlerimizle sektörde yarattığımız sinerjiyi artmayı hedefledik. Cihazlarımızın 2. jenerasyonunu tasarlayıp, testlerine başladık. Yine klima santralimizi, CRAC, CRAH cihazlarımızı da ihmal etmiyoruz ve onlarda da üretimi hızlandıracak, görünümünü iyileştirecek geliştirmeler yapıyoruz. Ayrıca ısı geri kazanımlı taze hava cihazlarımızın performansını artıracak ve kullanımını kolaylaştıracak geliştirmelerimiz de var” şeklinde konuştu.