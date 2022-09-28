Boreas’tan veri merkezlerine yönelik iki yeni ürün

İSTANBUL (DÜNYA)-Veri merkezlerine özel olarak sunduğu DC Master Adia Mechanic Cooler ve DC Pro Hassas Kontrollü DX Klima Cihazı sunan Boreas, geliştirdiği ‘Rack Kabinet’ ve ‘Mobil Veri Merkezi’ çözümleriyle iki yeni ürün geliştirdi. Son yıllarda gerek Ar-Ge gerekse servis ağında hayata geçirdikleri uygulama ve yeniliklerle öne çıkan Boreas Teknoloji, veri merkezlerine özel iki yeni ürünle müşteri beklentilerini karşılıyor.

Veri merkezleri için soğutma çözümleri dışında iki yeni ürünü pazara sunduklarını Kaydeden Boreas Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İzzet Tanyol, “Pazardaki talebi Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerimize entegre ederek, güçlü mühendislik birikimimiz sayesinde Rack Kabinetleri ve Mobil Veri Merkezi çözümlerimizi hayata geçirdik” dedi. Ürünlerin özelliklerinden bahseden Tanyol, “Boreas Teknoloji Rack Kabinetleri veri merkezleri, telekomünikasyon sistemleri ve sistem odalarında sunucuları güvende tutmak amacıyla üretildi ve ihtiyaca göre konfigüre edilebilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca yüksek kaliteli malzemesi ve güçlü yapısı sayesinde ağır ekipmanlara da uyum sağlayabilir. Mobil veri merkezi çözümlerimizi ise kendi Ar-Ge tasarım süreçlerimizle geliştirerek pazar beklentilerine cevap verecek şekilde ürettik. Bu ürünümüz de hızlı kurulum özelliğiyle, ölçeklendirilebilmesiyle ve uluslararası standartlara uyumlu yapısıyla öne çıkıyor” diye konuştu.

Fark yaratacağı alanlara ürün sunuyor

Veri merkezi çözümleri alanında bu yıl sektöre sunduğu iki yeni ürünüyle büyümelerini sürdüreceklerini belirten Boreas Genel Müdürü Müge Lülecioğlu ise yaptıkları her işte insanı ve geleceği düşünerek hareket ettiklerini kaydetti.

Hedefledikleri pazarları doğru analiz etmeyi ve fark yaratacakları noktalarda ürün sunduklarını aktaran Lülecioğlu, “Veri merkezi çözümleri alanında büyümemizin ana kaynağı; sektörün en iyi mühendislerinin yer aldığı, kalite ve inovasyondan taviz vermeyen yapımızdan geliyor.” dedi.

Bir teknoloji şirketi olarak veri merkezlerinde ürün gamını artırmalarının sebebine de değinen Lülecioğlu, “Boreas Teknoloji, mühendisliği ve teknolojisiyle bilinen uzman bir şirket ve veri merkezleri de bu iki unsurun en profesyonel şekilde kullanılması gereken yapılar. Bu vizyonla geçtiğimiz senelerde veri merkezlerine özel olarak iklimlendirme cihazları çıkardık ve ürünlerimiz Türkiye’nin en büyük veri merkezi projelerinde tercih edildi. Aldığımız geri bildirimler ve analizlerimiz sonucu Boreas Teknoloji standartlarını yansıtan kabinet ve mobil veri merkezi ürünlerini ürettik ve beklediğimiz talebi de görmeye başladık” ifadelerini kullandı.