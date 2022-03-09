Borsa İstanbul'da gong Gürsel Turizm için çaldı

Gürsel Turizm’in hisseleri, gerçekleştirilen gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Son dönemde birçok halka arzda gördüğümüz gibi Gürsel Turizm de borsadaki ilk işlem gününde tavanı gördü. 8,25 liradan güne başlayan Gürsel Turizm (GRSEL) hisseleri açılışla birlikte 9,07 ile tavan seviyeye yükseldi. Hissede gün ortası itibarıyla işlem hacmi 300 bin liranın hemen üzerinde.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gürsel Turizm’in halka arzdan elde ettiği 182 milyon TL halka arz tutarı öz sermayesini daha da güçlendirdiğine dikkat çekti.

Aynı zamanda büyümesini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmiş olacağını belirten Ergun, “Gürsel Turizm sunduğu geniş hizmet ağı ile geniş bir müşteri kitlesine ulaştığı gibi, bugün de halka arz ile de geniş bir yatırımcı tabanına ulaştı. Yaklaşık 257 bin yatırımcıya yapılan satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdi.” diye konuştu.

“Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerimizi işleme açıyoruz”

Borsa İstanbul olarak sundukları yeni ürün ve hizmetleri genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Ergun, bu kapsamda gelecek hafta yeni bir ürünü raflara koyacaklarını aktardı.

Haftaya Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri’ni işleme açacaklarını bildiren Ergun, “Böylece yatırımcıların faiz risklerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerini sağlamış olacağız. Spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak daha etkin fiyat oluşumuna imkân sağlamış olacağız.” dedi.