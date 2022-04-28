Borsa İstanbul’da gong Kimpur için çaldı

Kimya sektöründe faaliyet gösteren Kimpur için Borsa İstanbul’da göng töreni düzenlendi. Törenle birlikte Kimpur'un hisseleri “KMPUR” kodu ile işlem görmeye başladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın liderliğinde halka açılan Kimpur’un halka arzı yüzde 27,15 oranındaki payların satışıyla gerçekleştirildi.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Kimya sektöründe faaliyet gösteren Kimpur, 957 milyon TL tutarında gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Kimpur, 45’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor, döviz girişi sağlıyor, Ar-Ge’ye yatırım yapıyor. Kimpur gibi ekonomimize katkı sağlayan şirketlerimizi Borsamızda görmekten mutluyuz.” dedi.

“Son beş yılda üretim kapasitemizi yüzde 98 artırdık”

Kimpur CEO’su Cavidan Karaca ise, “Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 5 yılda üretim kapasitemizi yüzde 98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardık. Aynı dönemde istihdamı yüzde 140 artırırken, satış miktarımız (ton) yüzde 208 büyüdü ve ihracatı ise yüzde 470 artırdık. 2020 yılı itibarıyla başlattığımız Yalın Altı Sigma projeleri içerisinde yer alan Tesis Çapında Enerji Tasarrufunun Sağlanması projesi ile yıllık yüzde 12’ye yaklaşan bir enerji tasarruf sağladık. Yaptığımız yatırımlarla yurtiçindeki ve Avrupa’daki varlığımızı güçlendirme hedefimiz doğrultusunda önemli adımlar attık. Başarılı geçirdiğimiz bu halka arz süreciyle daha büyük adımlar atmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.