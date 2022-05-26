'Borsada geç erişilen piyasa verileri, hisse başına 10 dolara kadar ek maliyet yaratıyor'

Son rekor kapanışını 21 Nisan'da yapan Borsa İstanbul (BİST), küresel piyasalarda pozitif ayrışarak yatırımcıların dikkatini çekti. 2021'de %25,8 değer kazanarak üst üste üçüncü kez artış kaydeden BİST-100 endeksi, Ocak-Mart 2022 döneminde de %20,22 artışla 2012’den bu yana en güçlü ilk çeyrek performansını gördü. CountryEconomy verilerine göre bu yıl şimdiye dek en çok yıllık getiriyi elde eden dünya borsaları arasında yer alan BİST’te, Investing.com verilerine göre 2022’nin ilk 5 ayında 15 şirketin halka arzı tamamlandı. 2022’de yerli yatırımcıların halka arzlara ilgisinin arttığı gözlemlenirken, sermaye piyasaları için yazılım çözümleri tasarlayan Devexperts, Türk yatırımcılar için geliştirilen piyasa veri terminali DXfina’yı duyurdu.

Cboe Global Markets tarafından açıklanan verilere göre, geç erişilen piyasa verilerinin hisse başına 10 dolara kadar ek maliyet yaratabildiğine dikkat çeken Devexperts CEO’su Oğuzhan Karakoç, “DXfina, Borsa İstanbul başta olmak üzere, piyasa verilerine gerçek zamanlı biçimde erişilmesini sağlayan yüksek performanslı bir platform olarak öne çıkıyor. Devexperts uluslararası sermaye piyasalarındaki 20 yıllık tecrübesini ve finansal veriyi hızlı işlemedeki ödüllü yazılım teknolojisini bir adım öteye taşıyarak Türk yatırımcılara sunuyor. Türk yatırımcılar için özel olarak geliştirilen uygulamamız sayesinde yatırımcılar, yalın ve etkili izleme listelerini kullanarak piyasaları kolaylıkla takip edebiliyor, temel bilgilere gerçek zamanlı erişebiliyor, böylece finansal okuryazarlıklarını ve analiz kabiliyetlerini geliştirebiliyor. Ayrıca diledikleri bir sanal bütçeyle sanal portföy oluşturarak, tamamen gerçek verilerle, hiç risk almadan hisse senedi yatırımını ve portföy yönetimini öğrenebiliyor.” dedi.

"Türk yatırımcılara özel tasarlanan ilk piyasa veri terminali"

DXfina’nın Türk hisse senetleri, borsa yatırım fonları ve BIST 30/100 endeksleri odağında, Türk yatırımcılar için geliştirildiğine dikkat çeken Oğuzhan Karakoç, “DXfina, Türk yatırımcıların finansal okuryazarlıklarını birkaç adım öteye taşımak ve piyasa verilerine gerçek zamanlı ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı. Bu yönüyle sektörde bir ilke karşılık gelen, web platformunda ya da iOS ve Android mağazalarından ücretsiz olarak indirilerek kullanılabilen uygulama, yerli yatırımcılar için ihtiyaç duydukları her şeyi sunmayı amaçlıyor. Kullanıcılar özelleştirilmiş ayrıntılı piyasa izleme listeleri hazırlayabiliyor, mevcut listeleri özelleştirebiliyor ve verilere farklı tasarımlar üzerinden erişebiliyor. Ayrıca piyasa hareketlerine dair bildirim alabilmek için uyarılar oluşturabiliyor.” ifadelerini kullandı.

“Derinlikli analiz için en iyi görselleştirmeleri sunuyoruz”

Platformun Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ve vadeli işlemlerin canlı olarak takip edilebilmesine olanak tanıdığını ifade eden Oğuzhan Karakoç, “Derinlemesine analiz isteyen kullanıcılar, aradıklarını Kanal Finans YouTube kanalı ve websitesinde yayımladığı eğitimleriyle tanınan SPK düzey 3 lisanslı Sermaye ve Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu'nun önerisiyle geliştirdiğimiz Finansal Bilgiler sekmesinde bulabiliyor. Bu özelliğiyle DXfina, Türk yatırımcıların analiz için ihtiyaç duyabileceği temel bilgilere kullanıcı dostu grafiklerle ulaşmasını sağlıyor. Analiz sekmesi ise piyasa istatistiklerini, grafikleri, temel ve finansal verileri, aracı kurum analizlerini ve gerçek zamanlı haberleri yatırımcılara tek yerden sunuyor.” diye konuştu.

"Saniyeler içinde piyasalara doğrudan erişim"

Devexperts CEO’su Oğuzhan Karakoç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Saniyeler içinde piyasalara doğrudan erişim sağlayan ve bilgileri anlık olarak güncelleyen DXfina sayesinde, yatırımcılar saniyenin algılanamayacak kadar küçük birimleriyle avantaj kazanıyor. Düzey 1, Düzey 1+ ve Düzey 2 üyelik modelleriyle sunduğumuz DXfina, servis modeliyle, sabit abonelik ücretleri üzerinden profesyonel bir piyasa terminali sunuyor. Mobilde kutu görünümlü listeler, kolay al sat sayfası, yatay ekran kullanımı gibi yeniliklerle gelen DXfina, ücretsiz hesap oluşturularak deneyimlenebiliyor.”

B2Press’in katkılarıyla...