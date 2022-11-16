Borsada gong Alfa Solar için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzı için çaldı. Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Alfa Solar'ın gelen çok yüksek taleple, 538 milyon TL’yi aşan tutarda halka arz geliri ve 348 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu yüksek ilginin önümüzdeki süreçte devam edecek olan halka arzlar için de kendilerine ışık tuttuğunu dile getiren Ergun, şunları kaydetti: “Sanayici bir aile tarafından kurulan ve güneş enerjisi panelleri üreten bu değerli şirketimiz, halka arzdan elde edilen geliri, yine üretimini artırmak ve işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacak. Böylece, büyümesini ve karlılığını yatırımcılarıyla paylaşmak üzere, bugün Borsamızda hayırlı bir yola çıkmıştır. Son iki yıldır enerji sektöründen birçok şirket aramıza katıldı. Üretim kapasitesini artırmak, yatırım yapmak, ihracat yapmak, kurumsal yapılarını güçlendirmek amacıyla sermaye piyasalarımızın sunduğu imkanlardan yararlanmış oldular. Böylece, bu değerli enerji şirketlerimize sadece, uzun vadeli finansman imkanı sağlamış olmadık, aynı zamanda yatırımcılarımızla yenilenebilir enerjiye ve özellikle güneş enerjisine, sürdürebilirliğe destek sağlamış olduk.”

“5 yıl boyunca, net dağıtılabilir dönem kârımızın yüzde 30’unu nakit olarak dağıtacağız”

Alfa Solar CEO’su Hüseyin Karabaş ise halka arza ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkürlerini ileterek, daha kurumsal ve şeffaf bir yapıda, karlılıktan ödün vermeden, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

Karabaş, Alfa Solar olarak, 2022 yılının ilk 6 ayını 698 milyon TL ciro, 138 milyon TL net kâr ile kapattıklarını anımsatarak, “Toplam ciromuz Haziran 2022 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 380 artış kaydetti. Borsada işlem görmeye başladığımız tarihten itibaren 5 yıl boyunca, net dağıtılabilir dönem kârımızın yüzde 30’unu nakit olarak dağıtacağız. Toplamda 350 bine yakın yeni ortağımız hesap verebilir ve şeffaf şekilde büyüyen, büyürken düzenli temettü alabilecekleri bir şirkete ortak oldular.” diye konuştu.

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman da, “20. konsorsiyum liderliğimiz olan Alfa Solar halka arzında, şirketin güçlü yatırım teması sayesinde ve 40 konsorsiyum üyesinin gücü ile 350 bine yakın yatırımcının talebini aldık. Alfa Solar ile halka arz büyüklüğünün 53 katını aşan 28,6 milyar TL’lik talep ile yeni bir rekora imza attık” dedi.

Halka arz büyüklüğü 538,2 milyon TL oldu

Alfa Solar, Yıldız Pazar’da ALFAS kodu ile işlem görmeye başladı. Deniz Yatırım liderliğinde 40 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 9-10-11 Kasım'da 58,50 TL fiyattan talep toplayan Alfa Solar’ın arzına yatırımcılardan 53 katı aşkın talep geldi. Alfa Solar’ın halka arzında yaklaşık 350 bin yatırımcının talebi karşılandı.

Bireysel yatırımcıların daha fazla pay almasına yönelik başvuru sisteminin uygulandığı halka arzda şirketin halka açılan paylarının yüzde 60’ı 330 bin 263 yatırımcıya dağıtıldı. Halka arza toplamda 28,6 milyar TL’lik talep gelirken, yüksek başvurulu yatırımcıların talepleri binde 7, bireysel yatırımcıların talepleri yüzde 5,4 oranında karşılanabildi. Alfa Solar’ın halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 538,2 milyon TL oldu.