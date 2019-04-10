Borsan ihracat payını yüzde 50 artırmayı hedefliyor

10 Nisan 2019

15 farklı şirketle birçok farklı sektörde faaliyet gösteren ve 2 bin 200 kişiye doğrudan istihdam sağlayan Borsan Grup bünyesinde faaliyet gösteren Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu, 2018 yılında toplam cirosunda yüzde 40, ihracat gelirlerinde de yüzde 68’in üzerinde büyüme sağladı. Grubun toplam cirosu 515 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşirken, ihracat gelirleri de 236,8 milyon TL olarak kayda geçti. Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nun, 4 kıtada 75’den fazla ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştirdiğini belirten CEO Mehmet Arbek Akay, 2019 yılında ihracatın toplam gelirler içerisindeki payını daha da yukarıya çekeceklerini söyledi. Akay, 2019 yılına yönelik hedefleri şu sözlerle özetledi: “2019 yılında yurt içi satışların, konjonktürel nedenlerle daha yatay bir seyir göstermesi beklenebilir. Biz buna rağmen belirli bir büyüme öngörüyoruz. 2019 yılında ihracat önceliğimiz olmaya devam edecek. Üretimimizin ihracata yönlendirilen payını yüzde 65-70’ler seviyesine çekmeyi, iç pazarda ise katma değerli ve karlı büyüme istikrarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Nitelikli, sürdürülebilir, karlı büyüme; ülkemize ve paydaşlarımıza değer katma hedefiyle hareket ediyoruz.”



Afrika’da pazar lideri

Afrika’da 25’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan CEO Akay, “Afrika’da 10’dan fazla ülkede pazar lideriyiz. Aynı şekilde, LED ve aydınlatma ürünlerinde Batı Afrika’da lideriz. Kıta genelinde ülkemize yönelik pozitif bakış açısı, her ülkede farklılık gösteren standartlara göre üretim yapabilme becerimiz ve alt yapı özelliklerine uyum gösterebilen ürün portföyümüz bize büyük avantaj sağlıyor. Afrika’da mevcut ülke pazarlarımızda daha da büyümeyi, pazar liderliklerimizi daha da güçlendirmeyi ve bu kıtada daha fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bölgede, özellikle Fransızca konuşulan ülkelerde büyüme hedefiyle Cezayir’de yatırım gerçekleştirmek de planlarımız arasında yer alıyor” dedi. Avrupa pazarında, özellikle enerji ve alüminyum kablolarında güçlü bir konuma sahip olduklarını belirten Akay, “Avrupa pazarını çok iyi tanıyoruz. Pazarla yakın temasımız ve seyahat sıklığımız, müşterilerimizin talep, beklenti ve ihtiyaçlarını daha net analiz edip, en uygun çözümleri sunmamızı sağlıyor. Avrupa pazarına yönelik yayılmacı stratejilerimiz doğrultusunda, zayıf akım ve özel tasarım kabloda Ar-Ge ve üretim gücümüzü daha da yukarı çekmeye odaklanıyoruz. CPR kablolarımızda da çeşitliliğimizi arttıracağız” dedi.



Güney Amerika pazarına giriş yapacak

Pazar araştırması çalışmaları doğrultusunda, Güney Amerika pazarına girme hazırlıklarında son noktaya gelindiğini dile getiren Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Mehmet Arbek Akay, “Yılın ikinci yarısından itibaren, fuar katılımlarımız ile destekleyerek bu bölgeye açılmayı planlıyoruz. Öncelikli ürün grubumuz kablo olacak. Sonrasında ise, LED ve aydınlatma ürün grubumuz ile pazarda etkinliğimizi artırmak istiyoruz” dedi. Mehmet Arbek Akay, Orta Doğu pazarlarında ise satış istikrarını sürdürmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.