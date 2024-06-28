Borsan, üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor
Bakır ve alüminyum tesisat ve zayıf akım kabloları üreten Borsan, geniş ürün gamıyla yurt içi ve dışına hizmet veriyor. 80’in üzerinde ülkeye katma değerli ihracat gerçekleştiren Borsan’ın CEO’su Arbek Akay, “Kablo üretim kapasitemizi 2028 yılına dek iki katına çıkarmayı ön görüyoruz” dedi.
Dünya genelinde 80’in üzerinde ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyaya katma değerli ihracat gerçekleştiren Borsan, bakır ve alüminyum olmak üzere güç ve tesisat kabloları, zayıf akım kabloları, LED aydınlatma ve tesisat malzemeleri alanlarında 838 ürün çeşidiyle yurt içi ve dışında hizmet veriyor.
Ar-Ge Merkeziyle, 900 metrekarelik bir alanda 47 kişilik bir ekiple hizmet veren şirket, Savunma Bakanlığı onaylı tedarikçi belgesine sahip. 80 bin 500 metrekare üretim tesisine sahip olduklarını söyleyen Borsan CEO’su Arbek Akay, yaklaşık 540 kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi.
2023 yılında toplam cirolarının, TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 75 artışla yaklaşık 4 milyar TL düzeyinde gerçekleştiğini paylaşan Akay, ihracat gelirlerinin ise bir önceki yıla oranla yüzde 54’lük bir artışla 2 milyar TL’nin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Samsun’da altyapı çalışmalarına 2024’te başlayan OSB’nin yeni üretim tesisinin inşaatını ve üretim hatları kurulumunu 2026 ve 2027 yıllarında tamamlamayı planladıklarını dile getiren Akay, “Kablo üretim kapasitemizi 2028 yılına dek ilave katma değerli ürünleri de ekleyerek iki katına çıkarmayı ön görüyoruz” şeklinde konuştu.
2023 yılında en önemli yatırımlarının, sürdürülebilirlik alanında, yüzde 100 yenilenebilir enerji geçişi kapsamında olduğunu ifade eden Arbek Akay, dünya markası olma hedefiyle, iş ve sürdürülebilirlik stratejilerinde entegre yönetim yaklaşımını benimsediklerini vurguladı. Karbon ayak izini sıfırlama yolunda, yüzde 100 yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularını önceliklendirdiklerini belirten Akay, 3,2 MW gücünde Fabrika Çatı GES yatırımlarını, 2023 yılında tamamlandıklarını ve üretime başladıklarını dile getirdi.
Çorum’da 10 MW gücünde GES’in faaliyete geçmesine sayılı günler kaldığını söyleyen Akay, “Yeşil enerji yatırımlarımız toplam 300 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Elektrik tüketimimizin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden karşılar hale geleceğiz ve 13,2 MW kurulu kapasiteye ulaşmış olacağız” diye konuştu. Akay, öte yandan 10 farklı başlıkta geçirdikleri denetim sonucunda 100 üzerinden 93 puan gibi çok yüksek bir başarı elde ederek TURQUALITY® Programına kabul edildiklerini kaydetti.
“2024 yılında 4 milyar TL ihracat geliri hedefliyoruz”
Son 5 yıllık dönemde cirolarında yüzde 70’in üzerinde bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) elde ettiklerinden söz eden Arbek Akay, bu istikrarı sürdürmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. İhracat gelirlerini ise, 2024 yılında TL olarak yüzde 100’e yakın bir büyüme ile 4 milyar TL seviyesinde hedeflediklerini belirten Akay, 2024 yılında Samsun’un yeni OSB’sinde 150 dönüm arazi yatırımı yaptıklarını ifade etti. Akay, önümüzdeki dönemde ihracatlarını büyütmeyi, küresel pazarlarda daha da güçlenerek, pazar payına sahip oldukları ülkelerin sayısını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.
Ar-Ge bütçelerine, düzenli bir şekilde yıllık cirolarından yüzde 1 bandında kaynak aktardıklarına dikkat çeken Arbek Akay, çevreye duyarlı üretim ve ürün geliştirme konularını öncelik verdiklerini söyledi. Akay, “Borsan Ar-Ge Merkezimizin geliştirdiği Bor Katkılı Alüminyum Solar Kablo projemizle tüm dünyanın önceliklendirdiği yenilikçi ve çevre dostu enerji çözümleri konusunda küresel öncülük üstlenmekten gurur duyuyoruz. Bu projemiz aynı zamanda, ülkemizin sahip olduğu zengin bor rezervlerinin mekanik ve yapısal özelliklerine de yeni ve yüksek katma değerli bir kullanım alanı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
“Sektör 8 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hareket ediyor”
Küresel kablo pazarının 2030 yılına dek yüzde 4’ün üzerinde bir bileşik büyüme oranı ile 280 milyar doları aşan büyüklüğe ulaşması beklendiğini sözlerine ekleyen Arbek Akay, “Türkiye 3,3 milyar dolar ihracat, 1,4 milyar dolar ithalatla net ihracatçı konumunda olduğu bu üründe küresel pazardan yüzde 3,2 pay alıyor ve Türk kablo sektörü ileriki yıllarda 8 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hareket ediyor” dedi. Sektörün iç pazarının ise 5 milyar doların üzerinde toplam büyüklüğe sahip olduğunu kaydeden Akay, gerek küresel gerekse iç konjonktürün sektör için güçlü bir büyüme potansiyeli sağladığını söyledi.
İlk 500 sanayi şirketi sıralamasında 383’üncü oldu
Borsan, İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasındaki yerini 73 sıra yukarı taşıdı. 4 milyar liraya yaklaşan toplam cirosuyla İSO 500 listesinde 383’üncü sırada yer alan Borsan, Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı sıralamasındaki yerini de 78 sıra yukarı taşıma başarısı gösterdi.
Borsan CEO’su Arbek Akay, “Bu istikrarlı performansımızı artan bir ivmeyle sürdürmeyi, müşterilerimizden çalışanlarımıza, iş ortaklarımızdan içerisinde yer aldığımız yerel toplumlara tüm paydaşlarımıza ve ülkemiz ekonomisine sunduğumuz değerleri bir dünya markası olarak maksimize etmeyi hedefliyoruz” dedi.
350’den fazla uluslararası müşterimiden oluşan güçlü bir portföye sahip olduklarını söyleyen Akay, “Geniş bir coğrafyaya katma değerli ihracat gerçekleştiriyoruz ve 10’dan fazla ülkede pazar lideriyiz. İhracatımızı önümüzdeki dönemde daha da yüksek bir ivmeyle büyütmeyi, küresel pazarlarda daha da güçlenip, pazar lideri olduğumuz ülkelerin sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir konuma sahip olduğumuz Türkiye pazarındaki büyümemizi de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.