Bortar’dan Manisa’ya 5 milyon dolarlık tesis
Hazır yemek sektöründe 30. yılını kutlayan Bortar Group, 5 milyon dolar yatırımla yeni tesisini hizmete açtı. Her gün 30 bin kişiye yemek üretecek.
Hazır yemek sektöründe 30. yılını kutlayan Bortar Group, 5 milyon dolar yatırımla yeni tesisini hizmete açtı. Her gün 30 bin kişiye yemek üretecek yeni tesisin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı ile birlikte iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri ile davetliler katıldı.
Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, her gün 100 bin kişilik yemek üretim kapasiteleri ile sektörlerinde öncü olduklarını belirtti. Hızla büyüyen Manisa’da da kendilerinden yemek talep eden firmalara daha yakın olmak için bu kentte de tesis kurduklarını belirten Küçükkurt, “Türkiye’nin çıkışı yatırımda ve yeni tesislerdedir. Biz de kendi sektörümüze ve ülke ekonomisine katkı koymak için büyümeye, gelişmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bizler yılların verdiği tecrübe ile biliyoruz ki iyi yemek için; güvenli hammadde, işinin ehli ustalar, işi iyi bilen işverenler, yüksek teknoloji ile donatılmış mutfaklar, hijyenden ödün vermeyen kalite ekibi ve işini seven çalışanlar olmazsa olmazdır. Biz de Bortar Grup olarak bu bileşenlerin vücut bulduğu bir anlayışla yemek sektöründe var olduk, bugün 100 bin kişiye yemek çıkarabilen fabrikalarımız ile bölgemizin en büyük firması olmayı başardık” dedi.
“Manisa’nın potansiyelini biliyoruz”
Manisa’nın lojistik avantajları ve hızla büyüyen OSB’leri ile büyük bir potansiyele sahip bir kent olduğunu, bu nedenle Manisa’da da yatırım kararı aldıklarını dile getiren Küçükkurt, “Manisa’daki firmalara hizmet kalitemizi artık daha kısa sürede sunacağız. Sağlık ve hijyen konusunda en üst standarda sahip olan tesisimizde güler yüzlü hizmetimize devam edeceğiz. Tarladan sofraya, güvenli, hijyenik, müşterinin damak tadına uygun, servis kalitesi yüksek, yemek hizmeti firmamızın temel politikası. Dünya markalarına hizmet vermek bizim için büyük bir onur. Önümüzdeki dönemde de bu kente yatırımlarımızı artırarak sürdürmek istiyoruz. 1993 yılında Yeşilova’da kurulan firmamız hızla büyüyerek bugünlere geldi” şeklinde konuştu.