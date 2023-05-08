Bortar’dan Manisa’ya 5 milyon dolarlık tesis

Hazır yemek sektöründe 30. yılını kutlayan Bortar Group, 5 milyon dolar yatırım­la yeni tesisini hizmete açtı. Her gün 30 bin kişiye yemek ürete­cek yeni tesisin açılış törenine İz­mir Büyükşehir Belediye Başka­nı Tunç Soyer, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğ­lu, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İZTO Meclis Başka­nı Selami Özpoyraz, EİB Koordi­natör Başkanı Jak Eskinazi, BA­SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı ile birlikte iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri ile davetliler katıldı.

Bortar Group Yönetim Kuru­lu Başkanı Hasan Küçükkurt, her gün 100 bin kişilik yemek üretim kapasiteleri ile sektörlerinde ön­cü olduklarını belirtti. Hızla bü­yüyen Manisa’da da kendilerin­den yemek talep eden firmalara daha yakın olmak için bu kentte de tesis kurduklarını belirten Kü­çükkurt, “Türkiye’nin çıkışı ya­tırımda ve yeni tesislerdedir. Biz de kendi sektörümüze ve ülke ekonomisine katkı koymak için büyümeye, gelişmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biz­ler yılların verdiği tecrübe ile bi­liyoruz ki iyi yemek için; güvenli hammadde, işinin ehli ustalar, işi iyi bilen işverenler, yüksek tek­noloji ile donatılmış mutfaklar, hijyenden ödün vermeyen kali­te ekibi ve işini seven çalışanlar olmazsa olmazdır. Biz de Bortar Grup olarak bu bileşenlerin vücut bulduğu bir anlayışla yemek sek­töründe var olduk, bugün 100 bin kişiye yemek çıkarabilen fabrika­larımız ile bölgemizin en büyük firması olmayı başardık” dedi.

“Manisa’nın potansiyelini biliyoruz”

Manisa’nın lojistik avantajları ve hızla büyüyen OSB’leri ile bü­yük bir potansiyele sahip bir kent olduğunu, bu nedenle Manisa’da da yatırım kararı aldıklarını dile getiren Küçükkurt, “Manisa’da­ki firmalara hizmet kalitemizi ar­tık daha kısa sürede sunacağız. Sağlık ve hijyen konusunda en üst standarda sahip olan tesisimiz­de güler yüzlü hizmetimize de­vam edeceğiz. Tarladan sofraya, güvenli, hijyenik, müşterinin da­mak tadına uygun, servis kalitesi yüksek, yemek hizmeti firmamı­zın temel politikası. Dünya mar­kalarına hizmet vermek bizim için büyük bir onur. Önümüzde­ki dönemde de bu kente yatırım­larımızı artırarak sürdürmek is­tiyoruz. 1993 yılında Yeşilova’da kurulan firmamız hızla büyüye­rek bugünlere geldi” şeklinde ko­nuştu.