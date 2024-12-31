Boru hatları güvenliği için dev anlaşma: ASELSAN ve SSB arasında 105 milyon dolarlık imza

ASELSAN, Türkiye'nin savunma ve teknoloji alanındaki lider kuruluşlarından biri olarak, yeni bir projeye daha imza attı. Şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı ile petrol ve doğal gaz boru hatlarının güvenliğini sağlamak amacıyla 105 milyon 500 bin dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliğine yönelik 105 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Teslimatlar 2025-2028 yılları arasında

Söz konusu proje kapsamında, teslimatların 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi. ASELSAN’ın geliştireceği teknolojilerin, enerji altyapısının güvenliğini artırarak stratejik öneme sahip boru hatlarını koruma altına alması hedefleniyor.

Stratejik güvenlik projesi

Bu anlaşma, ASELSAN’ın savunma sanayii ve enerji güvenliği alanındaki etkisini bir kez daha ortaya koyuyor. Petrol ve doğal gaz boru hatları, Türkiye'nin enerji altyapısında kritik bir öneme sahip. Bu projeyle, hem ulusal güvenlik hem de enerji sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım atılmış olacak.

ASELSAN’ın Savunma Sanayii Başkanlığı ile iş birliği içerisinde hayata geçireceği bu proje, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji üretimindeki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.