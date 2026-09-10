Boruda kapasite büyütecek, vagon üretmeye başlayacak

Recep ERÇİN

Halka arza ilişkin düzenlenen basın toplantısında verilen bilgilere göre, arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlendi. Halka arzda 62 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 25 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemi ile olmak üzere toplam 87 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.

Halka arzla birlikte şirket sermayesi 250 milyon TL’den 312 milyon 500 bin TL’ye yükseltilecek. Halka arz büyüklüğünün ise 2 milyar 233 milyon TL olması öngörüldü. Halka arzdan elde edilecek kaynağın, şirketin kapasite artışı ile birlikte seçmiş olduğu stratejik alanlarda büyümesini sağlayacak yatırımlar ile finansal yapısının güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.

Net Global Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Aydın ve CEO’su Berk Kuter’in aktardığına göre, halka arzdan elde edilecek kaynak sayesinde şirket, mevcut plastik boru üretiminde hem kapasite hem katma değeri artıracak, bununla birlikte yerli ve milli vagon üretimine de başlayacak.

“Boru üretimiyle çıktığımız bu süreçte; bugün temiz su altyapılarından topraksız tarıma, yeşil enerjiden sürdürülebilir teknolojilere uzanan geniş bir ekosistem oluşturduk” diyen Berk Kuter, şu bilgileri verdi:

“Gelirin yüzde 15-25’ini mevcut yatırımlarımızda kapasite artışı ve koruge boru üretim hattı kurulması için kullanacağız. Bir diğer yüzde 20-30’luk bölümü, Sivas Demirağ OSB’deki vagon üretim fabrikamızın inşaatının tamamlanması ve makine-ekipman yatırımlarının finansmanına ayıracağız. Yine yüzde 25-35’i işletme sermayesi ihtiyacımızın karşılanmasında, kalan yüzde 20-30’luk kısmı ise finansal yapımızın daha dengeli ve güçlü bir hale getirilmesi için kısa vadeli banka kredilerin azaltılması amacıyla değerlendireceğiz.”

Yerli yük vagonu üretimine ilişkin “Bu alana yönelmemizin temelinde; Türkiye’de demiryolu taşımacılığının stratejik bir sektör olarak konumlandırılması ve sektörde beklenen büyüme önemli rol oynadı. Nitekim 2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı kapsamında demiryolu taşımacılığı ülke açısından öncelikli alanlardan biri olarak belirlendi” diyen Kuter, ‘Orta Koridor’, ‘Kalkınma Yolu’ ve ‘Hicaz Demir Yolu’ projelerine işaret etti.

Jeotermalde yetiştirdiği domatesleri, Almanlar alıyor

Tarım alanında da yatırımı olan şirket, Sivas’ta jeotermal seralarda domates üretiyor. Haydar Aydın, üretilen domateslerin doğrudan Almanya’ya ihraç edildiğini söyledi.

Kuter ise 2026’nın ilk altı ayında yaklaşık 1,03 milyar TL, son on iki ay olarak baktığımızda da 2,3 milyar TL ciro gerçekleştiren şirketin toplam cirosu içinde en büyük payı boru faaliyetlerinin aldığını ifade etti.

Kuter, “Yatırımlarımızı bugüne kadar ağırlıklı olarak özkaynaklarımızla yaptık. Toplam özkaynaklarımız 2026 Haziran sonu itibarıyla 3,6 milyar TL ile net borçluluk seviyemizin yaklaşık 3,5 katı seviyesinde. Yine bu tarih itibarıyla toplam varlıklarımızın yüzde 68’i özkaynaklarla finanse edilmektedir” dedi.