Borusan, 12 milyar TL yatırım planlıyor

Borusan Holding'in düzenlediği Kamuoyu Bilgilendirme Basın Toplantısında konuşan Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar, 2021 yılının finansal açıdan güçlü başarılarla geçtiğini söylerken aynı yıl bağlamında 200 yıllık şirket olma hedefiyle yeni bir yol haritası belirlediklerini kaydetti.

2022-2024 döneminde 12 milyar TL yatırım yapmayı planladıklarını belirten Kafadar, şunları kaydetti: "Bu hedefe doğru ilerlerken günümüzü yakalamakla kalmayıp geleceğin iş modellerini, yeteneklerini ve çalışma şekillerini öngörmeyi ve hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek için kendimize detaylı bir yol haritası çizdik. Geleceğin ekonomilerine açılan bu haritada öncelikle temel faaliyet alanlarımızı dönüştürüp geliştireceğiz. Sonraki rotamız yakın faaliyet alanlarında büyüme olacak. Bir sonraki adımımız elimizdeki kıymetli birikimi kullanarak yeni faaliyet alanlarına doğru ilerlemek olacak. Büyüme yaklaşımımızın son aşamasında farklı bir yapı altında konumlandıracağımız kurumsal girişim sermayesi bulunuyor. Büyüme potansiyeli olan işlere bu çatı altında yatırım yapacağız. Bu amaçlarımıza giden yolda en önemli araçlarımız ise dijitalleşme, yetenek yönetimi ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız olacak."

Çelik sektöründe ciddi bir artış yaşandığını belirten Kafadar, talebin ve fiyatın çok arttığı bir dönemi yaşadıklarını her ne kadar bir taraftan otomobiller daha az üretilse de bu çip krizi ile birlikte dünyadaki kayıp geçen yıl 3-4 milyon adet civarında olduğunun altını çizdi.

Kafadar, "Bu yıl da aynısı devam ediyor. 2022 yılına girdiğimizde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan problem aslında Ukrayna'nın otomotiv sektörü için hem de beraberindeki bir çok sektör için ne kadar büyük bir oyuncu olduğu öne çıktı. Sadece ekonomik açıdan değil aynı zamanda sosyal olarak çok ciddi bir konu. Dilerim ki orada tam bir barış sağlanır. Ukrayna halkı da çektiği problemleri bir daha yaşamaz." ifadelerini kullandı.

"FAVÖK karımız 5 milyar TL'yi geçmiş durumda"

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karlarının (FAVÖK) 2021 yılında 5 milyar TL'yi geçmiş durumda olduğunu belirten Kafadar, "Bu da bizim grup olarak en büyük neticemizdir. 2020 yılından neredeyse iki kat fazla performans sağlamış durumdayız." açıklamasında bulundu.

Kafadar, sözlerini şöyle sürdürdü: "2021 toplam 47 milyar TL'lik ciromuzun neredeyse yüzde 50'si üretim tarafından gelmektedir. Burada önemli başarılar elde ettik. Çelik sektörüne baktığımızda 2018'in mart ayında Amerika 'ben çeliğe nereden gelirse gelsin yaklaşık yüzde 25 vergi koydum' dedi. Aynı yılın ağustos ayında 'yüzde 25 vergi koydum ama Türkiye için yüzde 50 artırıyorum' dedi. Bu Türk üreticiler için ağır bir karar oldu. Bununla ilgili hukuksal mücadele halen devam etmekte. Yüzyıl savaşları kadar uzamaz inşallah. Bunlar yaşanmasına rağmen 2019 yılından itibaren özellikle 2021 yılı içerisinde çelikte bu problemlerin çoğunu geçmiş durumdayız. Çelik ürünlerimizin kullanıcı sektörler her ne kadar çip ürünlerinde sıkıntı yaşansa da sahip olduğumuz müşterilerimiz bu problemlerden daha az etkilendi. Müşterilerimizin performansı ile beraber hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla müşterilerimizin işini daha iyi yapması bizimde daha sağlıklı sevkiyat etmemizi sağladı. İkinci sektörümüz otomotiv sektörü biz Borusan Otomotiv olarak birçok markanın Türkiye distribütörüyüz. Biz yıl içerisinde hem Borusan Otomotiv olarak hem de ikinci el araç ihale firmalarımızda ikisinde toplam 35 bin araç sattık. 10 milyar TL'lik bir ciroya ulaştık. Makina ve güç sistemlerinde Biz Caterpillar firmasıyla iş birliği içerisindeyiz. Ciromuz 5,5 milyar TL'den 8 milyar TL'ye çıkmış durumda bizim makina ve güç sistemleri şirketlerimiz 6 ülkede faaliyet gösterecek. Diğer 5 ülkede distribütör biziz."

Borusan Mannesmann, ABD’de hizmet alanını genişletiyor

Borusan'ın üretim alanındaki çalışmaları arasında ABD ve Romanya boru yatırımları bulunurken Grup şirketlerinden Borusan Mannesmann, gerçekleştireceği yeni yatırım ile ABD’de de hizmet alanını genişletmeye hazırlanıyor.

İlk etapta yaklaşık 50 milyon dolar olarak öngörülen yeni yatırım ile ABD’de faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Borusan Mannesmann Pipe US’in boru üretim kapasitesi 400 bin tona ulaşacak.

Bu büyümelere ek olarak iş makinelerinde müşterilerine sunduğu inovatif saha çözümlerini daha da geliştirip büyütecek olan Borusan, elektrikli araçlar başlığında da önemli çalışmalara imza atıyor.