Borusan, 2020'yi 26,1 milyar lira ciro ile tamamladı

Borusan Holding, 2020 faaliyet dönemini 26,1 milyar TL ciro ve 29,6 milyar TL toplam aktif büyüklük ile tamamladı.

Borusan'dan yapılan açıklamada, 2021-2023 döneminde 5,9 milyar TL düzeyinde yatırım hedeflendiği bildirildi. Açıklamada yatırım planlarına ilişkin detaylar yer almadı.

Öte yandan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık ve Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, şirketin 2020 faaliyet dönemine ilişkin performansını değerlendirdi.

Dijital dönüşüm sürecinin sağladığı olanakların hem şirketlerin hem de bireylerin yaşam döngüsünün kesintisiz bir biçimde sürmesini sağladığını belirten Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, "Borusan Holding olarak bizim ise bu zorlu dönemde “çalışanlarımızı, paydaşlarımızı ve işimizi” koruma hedefi doğrultusunda başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da 200 yıllık şirket olma vizyonumuzla çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz” dedi.

Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar ise 2020 faaliyet döneminde başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaştıklarını belirtti. Grubun toplam cirosunun 26,1 milyar TL seviyesini aştığını ifade eden Kafadar, faaliyet ve vergi öncesi karın 2,6 milyar TL olarak gerçekleştiğini ve şirketin maliyet yapısında, pandemiden bağımsız kalıcı iyileşmeler sağladıklarını söyledi. İş geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine her dönem yatırım yaptıklarını vurgulayan Kafadar, bugün olduğu gibi 200 sene sonra da sürdürülebilir değer üretme hedefleri olduklarını ifade etti.