Borusan 2024'te yüzde 39 büyüdü

Borusan Grubu, 2024 yılına ait finansal sonuçlarını ve gelecek üç yıla yönelik yatırım planlarını kamuoyuyla paylaştı. 80. kuruluş yıldönümünde önemli bir başarıya imza atan grup, yılı yüzde 39’luk büyümeyle tamamlayarak konsolide cirosunu 257 milyar TL’ye yükseltti. Grup, 2025-2027 yılları arasında toplam 66 milyar TL yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yatırım planları kapsamında 26 milyar TL üretime, 22 milyar TL otomotive, 6’şar milyar TL enerji, lojistik ve makine-güç sistemlerine ayrılacak. Bu stratejiyle Borusan, hem büyüme ivmesini korumayı hem de Türkiye ekonomisine olan katkısını artırmayı amaçlıyor.

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, 2024 yılına ilişkin değerlendirmesinde, 80. yılı “biz aslında daha yeni başladık” anlayışıyla karşıladıklarını belirtti. Kafadar, “Bu başarı, tüm Borusanlıların azmi ve paydaşlarımızın bize olan güveniyle mümkün oldu. Yatırımlarımızı artırarak mevcut gücümüzü daha da büyütmek istiyoruz. Hedefimiz sadece ekonomik başarı değil, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak” dedi.

2024’te yatırımlar hız kesmedi

Borusan’ın 2024 yılında hayata geçirdiği yatırımlar arasında yenilenebilir enerji, üretim ve girişim sermayesi öne çıktı.

Borusan EnBW Enerji kapasitesini yüzde 18 artırarak kurulu gücünü 855 MW’a çıkardı. ABD’de 50 milyon dolarlık yeni ısıl işlem teknolojisi yatırımı gerçekleştiren Borusan Boru ise üretim kapasitesini yaklaşık 1 milyon tona yükseltti.

Grubun 2023 yılında kurduğu Borusan Ventures da 2024’ü beş girişim sermayesi fonu ve beş girişim yatırımıyla tamamladı. Öte yandan, Borusan Tedarik’in CEVA Logistics’e satış süreci de Rekabet Kurumu onayının ardından tamamlanacak.

Sürdürülebilirliğe kararlılık vurgusu

Borusan, 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomi stratejilerine yatırım yapmayı sürdürdü. Temiz enerji, atık yönetimi, su verimliliği ve emisyon azaltımına odaklanan grup; aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği, çalışan memnuniyeti ve inovatif iş modelleri gibi alanlarda da faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

2024’te Borusan Tedarik 50., Borusan Otomotiv Grubu ve Borusan Limanı 40., Borusan Cat 30., Borusan EnBW Enerji ise 15. yıllarını kutladı. BİFO’nun 25. sezonuna ulaşması da grubun kültür-sanata olan katkısının bir göstergesi oldu.

Borusan, 80 yıllık tecrübesiyle Türkiye ekonomisinin geleceğine katkı sunmaya, çevresel ve sosyal açıdan değer yaratan projelere öncülük etmeye devam edecek.