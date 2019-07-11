Borusan Araç İhale vites büyütüyor

11 Temmuz 2019

18 yıldır ikinci el araç açık artırma sektöründe faaliyet gösteren Borusan, bu pazardaki çalışmalarını artık Borusan Araç İhale markasıyla sürdürecek. Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, "Sektörde vites büyüttüklerini" söyledi.

2001 yılından bu yana ikinci el oto sektörünün lideri olan Borusan, ABD’li iş ortağı Manheim’den ayrıldıktan sonra Borusan Araç İhale markasıyla vites büyütüyor.

Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu yeni dönemle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"18 yıldır ciddi bir dönüşüm yaşattığımız ikinci el oto sektöründe artık yüzde yüz bir Borusan şirketi olarak, yeni ve dinamik bir markayla yolumuza devam ediyoruz. Yenilikçiliğe ve dijitalleşmeye bugüne kadar önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şimdi yatırımlarımızın meyvesini almak üzere vites büyütüyoruz. Gerek dijital, gerekse de fiziksel alanda odağımız her zaman müşteri memnuniyeti, müşterilerimizin işlerine değer katmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak olacaktır. En kaliteli ürün ve hizmetleri, güler yüzle ve müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaya odaklı bir şekilde sunmaya devam edeceğiz."

2. el oto alım satım internet hizmetlerini Türkiye’de ilk kez sunan ve Türkiye’nin ilk çok markalı pazarlama şirketi olan Borusan Araç İhale sektörün kurumsallaşmasına çok önemli katkılar yaptı. Uzman kadrosu ve güçlü alım satım ağıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştıran şirket yenilikçiliğe ve dijitalleşmeye yaptığı yatırımlarla ikinci el oto sektörünün liderlerinden biri haline geldi. Borusan Araç İhale’nin Türkiye’nin tüm illerinden 7.800 alıcı üyesi, 1.600 kurumsal tedarikçisi bulunuyor. Borusan Araç İhale kurulduğundan bu yana yaklaşık 200.000 aracın satışını gerçekleştirdi, bu da 500.000 tekil aracın operasyonunu yönetmek anlamına geliyor.

Şirket 2015 yılında İkinci el araçlara otomatik fiyat veren fiyatlama modülü "Borusan 7/24 Fiyat", 2018 yılında da online açık artırma platformu "Borusan 7/24 İhale" hizmetlerini başlattı.