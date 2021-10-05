Borusan Araç İhale’den 20 yılda 230 bin araç satışı

Yolculuğuna 2. el araç yeniden pazarlama şirketi olarak başlayan Borusan Araç İhale, kuruluşunun 20. yılını kutluyor. Borusan Grup şirketlerinden Borusan Araç İhale, 7/24 İhale, 7/24 Fiyat ve Otonakit alt markalarıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bugüne kadar 33 bin metrekarelik Gebze tesisinde ve Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 5 binden fazla fiziki ihale ile şirket, 230 binden fazla aracın satışına olanak sağladı.

Borusan Araç İhale olarak haftalık olarak 2 binin üzerinde aracın operasyonunu üstlendiklerini söyleyen Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, Türkiye genelinde 11 binin üzerinde alıcı üyeye ulaştıklarını ve 2 binin üzerinde kurumsal tedarikçi ile iş birliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

2. el araç konusunda sahip oldukları deneyim ve gücü son yıllarda dijitale de taşıdıklarını anlatan Barutçuoğlu, şunları kaydetti: “İç operasyonlarımızdan saha yönetimine, ekspertiz alanından finansal süreçlere tüm yapılanmamızı dijital dönüşümle yeniden ele aldık. İşimizin temelini oluşturan ve kurumları merkezine alan fiziki ihalenin yanı sıra Türkiye’nin her yerinde bulunan oto galerilere özel 7/24 İhale platformunu hayata geçirdik. Bireysel kullanıcıları odağımıza aldığımız Otonakit ise gerçekleşmiş satış kayıtlarına ve en güncel pazar verilerine dayanarak en doğru fiyatlamayı kullanıcılara sunuyor. Beklenmedik sürprize olanak tanımayan platformumuz ile kullanıcıların hızlı bir şekilde araçlarını satın alıyor ve ödemeleri nakit olarak anında yapıyoruz.”

“Satışa odaklı yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz”

Borusan Araç İhale’nin sunduğu çok kanallı yapı ile önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Barutçuoğlu, bu yılı B2B tarafında sektörün üzerinde yaklaşık yüzde 30’luk bir büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini açıkladı. Salgın öncesinde B2B satışlarının yüzde 30’unun online kanallardan oluştuğunu kaydeden Barutçuoğlu, “Salgın etkisiyle tüm satışlarımızı online kanallardan yapmaya başladık. Önümüzdeki süreçte son kullanıcılara satışa odaklanan yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Bunu başardığımızda Borusan Araç İhale hem kurumsal hem bireysel segmentte uçtan uca çözüm sağlayan alanındaki tek oto ticaret şirketi olacak.” diye konuştu.



Barutçuoğlu, yıl içinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale’de gerçekleştirdikleri fiziki ihaleler ve online kanallar ile hedefledikleri satış rakamlarına ulaştıklarına dikkat çekti.

“2. el pandemide oldukça hareketliydi”

Otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Barutçuoğlu, sıfır araç sektörünün 2018 ve 2019’da 620 bin ve 479 bin adetlik satışlarla ardışık 2 yıl küçülme yaşadığını aktardı. 2020’de ibrenin tersine döndüğünü ve sektörün yılı 772 binin üzerinde bir araç satışıyla kapattığını kaydeden Barutçuoğlu, “2021’in ilk 8 ayında da artış trendi devam ediyor. 501 bin adetle geçen yıla göre yüzde 24 büyüme söz konusu. 2. el ise pandemi döneminde oldukça hareketliydi. Geçen yıl 9,2 milyon adet devir-tescil işlemi yapıldı bunun yaklaşık 8 milyonu binek ve hafif ticari araç oldu. Pandemiye rağmen yüzde 5’in üzerinde bir büyüme kaydedildi. Önümüzdeki süreçte sıfır araç tedarikinde aksamaların devam etmesi durumunda burada oluşan talebin kısmen 2. ele kayacağını öngörmek mümkün. 2. el sektörünün geçen yılın bir miktar gerisinde gitmekle birlikte yıl sonunda bu açığı kapatabileceğini ve büyüme yaşayacağını öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.