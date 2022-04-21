Borusan Araç İhale’den ‘Mini Onarım’ hizmeti
Borusan Grup şirketlerinden Borusan Araç İhale, Auto King işbirliği ile Mini Onarım hizmetine başladı.
Borusan Grup şirketlerinden Borusan Araç İhale, müşterilerine uçtan uca hizmet sunma yolunda attığı adımlar doğrultusunda oto bakım ve onarım markası Auto King iş birliği ile Mini Onarım hizmetine başladı.
Borusan Araç İhale tarafından düzenlenen ihalelerle araç sahibi olan Borusan Araç İhale üye bayileri, artık Auto King’in Mini Onarım hizmetinden yararlanabilecek.
Borusan Araç İhale’nin Gebze merkezinin yanı sıra Auto King’in 49 noktasında kullanıcılar ‘Mini Onarım’dan indirim fırsatlarıyla faydalanabiliyor. Borusan Araç İhale üye bayileri, Auto King web sitesinden veya çağrı merkezinden randevu alarak detaylı temizlik, seramik kaplama, periyodik bakım, tampon tamiri, boyasız göçük düzeltme dahil tüm Auto King hizmetlerinde uygulanan Borusan Araç İhale’ye özel indirimlerden yararlanabiliyor.