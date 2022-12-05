Borusan Cat Gürcistan 25. yılını kutladı

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” anlayışı ile Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da faaliyetlerini yürüten Borusan Cat, Gürcistan’daki operasyonlarının 25.yılını kutladı. Geniş yelpazede sunduğu ürünleri, kendine has teknolojiler ile ürettiği çözümleri ve satış sonrası hizmetleri ile bölgede bulunan ağırlıklı inşaat olmak üzere enerji ve ulaşım sektörlerinden de şirketlerin tercih ettiği Borusan Cat Gürcistan, bölgede varlığını güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor.

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın ve Borusan Cat Gürcistan Ülke Lideri Başar Güven ev sahipliğinde, şirketin Tiflis’te bulunan merkezinde gerçekleştirilen 25. Yıl etkinliğine, Türkiye Büyükelçisi Ali Kaan Orbay da katıldı.

Borusan Cat yurt dışındaki varlığını güçlendiriyor

Borusan Cat’in altı ülkede yürüttüğü operasyonlarla, her sene bir önceki seneyi aşan bir performans ortaya koyduğunu belirten Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, şirketin Gürcistan’da çeyrek asra ulaşan varlığından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Günaydın, “Yurt dışındaki faaliyetlerimizde yakaladığımız başarının altında, bulunduğumuz ülkelere uyum sağlayabilme yeteneğimiz bulunuyor. Yer aldığımız tüm pazarlarda yerel bir oyuncuya dönüşüyor, bölgede faaliyet gösteren müşterilerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun ürünler ve çözümler sunuyoruz. Müşterilerimize değer katarak yurt dışındaki varlığımızı güçlendiriyoruz. ‘Kafkasya’ya açılan kapımız’ olarak nitelendirdiğimiz Gürcistan’da 25 yılımızı kutluyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm şirketlerimizle elde ettiğimiz başarıları daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz” dedi.

Gürcistan 25 yılda 220 milyon dolarlık değer yarattı

Borusan Cat Gürcistan Ülke Lideri Başar Güven, Gürcistan pazarında özellikle otoyol inşaatı, enerji yatırımları ve altyapı sektörlerinin ön plana çıktığını belirtirken şunları söyledi; “Borusan Cat Gürcistan ile hedefimiz müşterilerimizin işlerine değer katabilmek. Bu doğrultuda farklı büyüklüklerde şirketlerle bir araya geliyor, onların taleplerine ve ihtiyaçlarına göre ürün ve çözümlerimizi sunuyoruz. 25 yıllık dönemde toplam 2.000 müşterimize çözüm sağladık. Satış ve satış sonrası hizmetlerimizde 25 yılda Borusan Cat’e toplam 220 milyon dolarlık katkı sağladık. Gürcistan’da son 5 yılda otoyol inşaat, enerji yatırımları ve altyapı sektörlerinden müşterilerimiz ön plana çıkıyor. Gelecek sene ve önümüzdeki 5 yıl için de beklentimiz bu sektörlerde talebin sürmesi yönünde” dedi.