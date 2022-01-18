Borusan Cat, olası arızaları makine sesinden tespit ediyor

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da faaliyetlerini yürüten Borusan Grup şirketlerinden Borusan Cat, Linktera işbirliği ile hayata geçirdiği uygulama sayesinde makine arıza ihtimalini, makine ses verisini kullanarak tespit etmeyi başardı.

Borusan Cat’in Boom 360 uygulaması içinde yer alan Sound Diagnostic, Linktera’nın ses işleme uzmanlığından faydalanılırken proje ile Boom 360 uygulaması kullanılarak arıza meydana gelmeden arıza tahmini yapılıyor. Böylece Borusan Cat, müşterilerinin işinin aksamasının önüne geçerken, maliyet tasarrufu da sağlıyor.

Sorunun tespiti için bir dakikalık ses kaydı yeterli

Geleneksel metot olan, teknisyenin sesi dinleyerek anlam çıkarmaya çalıştığı yöntemi teknoloji ve inovasyonla birleştiren Borusan Cat, tamamen sesli veriye dayalı arıza tahminiyle kararların kolay alınmasını sağlıyor. Sadece bir dakikalık ses kaydıyla, gerçek zamanlı çalışan model sayesinde, anlık olarak makinede bir sorun olup olmadığı tespit edilebiliyor.

Linktera işbirliğiyle bir yapay zeka uygulaması geliştirdiklerini belirten Borusan Cat Dijitalden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Tayfun Özçay, “Günümüzde sıklıkla kullanılan yapay zeka teknolojisinin kullanılmasıyla kişisel teknik yorumlardan arındırılmış; ses dalgalarının modellerini inceleyerek, insansız arıza tahmini yapmak, bizim için çok heyecan verici bir gelişme. Sesten arıza tespiti yapmaya imkân tanıyan projemiz, sektörde öncü olacak konumunda. Projede birlikte çalıştığımız yenilikçi ve sürdürülebilir dijital çözümleriyle öne çıkan Linktera ile önemli bir başarıya imza attık. Borusan Cat olarak kendimize özgü teknolojilerle sektörümüzün en inovatif şirketi olmaya ve bu konuda sektöre liderlik etmeye devam edeceğiz.” dedi.