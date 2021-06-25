Borusan Cat, yenilenebilir enerji hizmetlerini genişletiyor

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da faaliyet yürüten Borusan Cat, enerji alanındaki 25 yılı aşkın mühendislik deneyimini anahtar teslim solar projelerle genişletiyor. Borusan Cat, uzman proje ve saha ekipleriyle, mevcut müşterilerine hibrit çözüm alternatifleri sunmak, potansiyel müşterileriyle solar projelerinde iş birliği yapmak ve farklı marka talepleriyle gelen müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunmak için çalışmalarına başladı.

Karbon ayak izini sıfırlıyor

Solar alanındaki çalışmalarına önce kendi tesislerinden başlayan Borusan Cat, Adana tesisinde çatı solar sistemi kurulumunu gerçekleştiriyor. 2021 yılının son çeyreğinde devreye almayı planladığı bu sistem sayesinde, Adana tesisinin karbon ayak izini sıfırlamayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda diğer Borusan Cat tesisleri için de solar fizibilite çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Devreye alınan her 1MWp solar sistem ile yılda 530-ton CO2 salımı ortadan kaldırılıyor.