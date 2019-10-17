Borusan Cat'te 'deneyim ekonomisi' dönemi!

17 Ekim 2019

Ferhat POLAT

Bazı kritik projelerde iş makinalarının arızalanması sadece ekstra bir maliyet değil, zaman ve iş kaybı anlamına da geliyor. Bu yüzden ‘düşük maliyet, maksimum verim’ iş makinaları alanında daha da önem kazanan bir ihtiyaç. Sektörde çeyrek asrı geride bırakan Borusan Cat, bu gerçeği göz önüne alarak müşterilerine ‘çözüm ortağı’ olmak için çalışıyor. Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, bu yeni süreci ‘deneyim ekonomisi’ olarak nitelendiriyor.

Teknolojik çözümleri ve revizyon merkezini tanıtmak için Borusan Cat Gebze Revizyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Günaydın, şirketin dijitalleşme yolculuğunda geldiği nokta, yenilikçi iş modellerini anlattı: “Geçtiğimiz 75 yılda iş makinaları sektöründe ürün ve servis ekonomisi modeli uygulandı. Yani makina ithal edip, satışını gerçekleştiriyor, sonrasında hızlı ve etkin bir servis hizmeti veriyorduk. Bu iş modeli, değişen sektör ve rekabet koşullarında müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmakta yetersiz kalmaya başladı. Biz de, değişime uyum sağlayarak ürün ve servis ekonomisini, deneyim ekonomisine dönüştürme yönünde çalışıyoruz. Bu kapsamda ana stratejimiz, iş makinaları temsilcisi bir şirketten, kapsamlı ve ihtiyaca yönelik önermelerle müşterilerimiz için bir çözüm ortağına dönüşmek. ‘Çözüm Üretiriz’ felsefesiyle müşterilerimize ekipman tedarik edip, satış sonrası hizmet vermenin ötesinde ‘güvenilir bir çözüm ortağı’ olmak için çalışıyoruz.”

Gebze Revizyon Merkezi hızlı çözüm üretiyor

Borusan Cat’in ‘çözüm ortağı’ felsefesinin en önemli kilometre taşı Gebze ve Ankara’da devreye aldığı revizyon merkezleri. Türkiye’deki revizyon merkezlerinin ilham kaynağı ise Kazakistan. Kazakistan’da müşteri memnuniyetini artıran iş makinaları için Komponent Revizyon Merkezi’nin benzerleri Türkiye’de de müşterilere hizmet vermeye başladı. Günaydın, “Revizyon Merkezi İstanbul’da 2017’de Ankara’da ise 2018’de faaliyete geçti. Bu merkezler de müşterilerimize hızlı çözümler üretiyor. CRC olarak adlandırılan bu merkezler, başta iş makinalarının komple bakım, yenileme çalışmaları olmak üzere birçok alanda destek sunuyor” diye konuştu.

İş modeline 'dijital' dokunuş

Borucan Cat’in ‘çözüm ortağı’ hedefinde, dijitalleşmenin de önemli bir rolü var. Türkiye’de aktif olan 15 bin Caterpillar iş makinasının yüzde 86’sının IoT ile donatıldığını söyleyen Günaydın, “Her gün 12 bin iş makinasının minimum 900 sensöründen milyonlarca satır teknik veri akıyor. Bu veriler, motor yağı, basınç, sıcaklık gibi ayrıntılar dahil olmak üzere o iş makinasıyla ilgili birçok bilgi sağlıyor. Anlık verilere dayalı bir uygulama olan Müneccim, makinanın aynı tempo ve koşullarda çalışması durumunda, oluşması muhtemel bir arızayı önceden tespit ederek uyarı veriyor” dedi.

Muhasebe robotlara emanet

Robotik süreç otomasyonuna yatırım yaparak iş yapma süreçlerini daha verimli hale getirdiklerini belirten Günaydın, muhasebe departmanında tekrarlanan rutin işlerin tümünü robotların yaptığını söyledi. Günaydın, "Bu alanlarda yapılan yatırımlar, çalışanların zamanlarını daha yaratıcı işlere ayırmalarına olanak sağlıyor. Çalışanların motivasyonları artarken, işe bağlılıkları yükseliyor" ifadelerine yer verdi.

Makina sesinden arıza tespiti

Ar-Ge ekibinin Thunder adlı sesli arıza tespit uygulaması üzerinde çalıştığını da paylaşan Özgür Günaydın, “Thunder, çalışan ekipmanın sesini dinliyor ve arızanın nereden geldiğiyle ilgili uyarı veriyor. Bu uygulama hayata geçtiğinde tüm müşteriler tarafından kullanılabilecek; müşteriler problemlerini hızlı ve kolayca çözebilecekler” dedi. Özgür Günaydın WeKing isimli uygulama sayesinde ise dijital ve tek bir platformdan teknisyen planlama, takip ve raporlama ile kapsamlı bir operasyon yönetiminin gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

25’inci yılını kutluyor

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, “25 yıl önce 37 kişilik bir ekip ve 9,5 milyon dolar ciro ile yola çıktık. 25’inci yılımızı 6 ülkedeki 2.500’den fazla çalışan ve 1 milyar dolar ciroyla kutluyoruz” dedi.