Borusan Cat’ten Kazakistan’a ikinci revizyon merkezi

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da faaliyetlerini yürüten Borusan Cat, yurtdışındaki üçüncü, toplamda ise beşinci Revizyon Merkezi’ni Kazakistan’ın Atyrau şehrinde açtı.

Borusan Cat Sertifikalı Revizyon Merkezleri ile kullanım ömrünü tamamlamış motor, güç, hidrolik gibi iş makinesi ana bileşenlerine (komponentlere) ikinci bir ömür kazandıran böylelikle yeni ekipman alımı yerine müşterilerine maliyet avantajlı ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan bir çözüm sunan şirket, yeni tesisi ile Batı Kazakistan’da bulunan müşterilerine sunduğu hizmet kapsamını genişletecek.

Kazakistan’daki büyüme sürüyor

Atryau’ya gerçekleştirilen yatırımın, Borusan Cat’in Kazakistan’da gerçekleştirdiği ikinci revizyon merkezi yatırımı olduğunu belirten Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, şirketin bu bölgedeki hedefleri hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Revizyon merkezlerimizin ilkini Kazakistan’ın Karaganda şehrinde hayata geçirdik. Cat tarafından dünyanın en iyi tesislerinden biri olarak seçilen bu merkezimizi zamanla Türkiye’de Gebze ve Ankara’da açtığımız tesisler ile Uzak Doğu Rusya’daki tesisimiz izledi. Batı Kazakistan’da bu çapta hizmet verebilen bir başka revizyon merkezinin olmayışı ve bölgede bulunan müşterilerimizden gelen geri bildirimler neticesinde de Atyrau’da yeni Revizyon Merkezimizi hayata geçirdik. Tüm ülkelerdeki revizyon merkezi sayımızı 5’e çıkarmış olduk. Yaklaşık iki yıl süren ve toplamda 8 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirdiğimiz Atyrau tesisimiz bölgedeki istihdama da katkı sağlayacak. Yeni tesisimiz ile özellikle petrol arama ve işletme işiyle uğraşan müşterilerimizin taleplerini artık çok daha kapsamlı bir şekilde karşılayacağız.”

Kazakistan’ın sahip olduğu stratejik önem ile bir ticaret ve kültür başkenti olduğunu belirten Günaydın, “Borusan Cat olarak bölgedeki hizmet ve çözümlerimizi her sene artırıyor, müşterilerimize değer yaratıyoruz. Teknoloji ve dijitalleşme ile kendini sürekli yenileyerek sektörde farklı bir noktada bulunan Borusan Cat, İpek Yolu’nun kalbinde yer alan Kazakistan’a gerçekleştirdiği yatırımlarla bölgedeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.” dedi.