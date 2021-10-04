Borusan, elektrikli araç ithalatı için 45 milyon euro yeşil kredi aldı

Borusan Otomotiv, sürdürülebilirlik ve elektrikli mobilite vizyonu doğrultusunda otomotiv distribütörlüğü alanında ilk yeşil finansman (Green Loan) kredisine imza attı.

HSBC Türkiye aracılığıyla temin edilen 3 yıl vadeli 45 milyon euro tutarındaki kredi elektrikli ve hibrit otomobil ithalatı için kullanılacak.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Borusan Otomotiv Grubu olarak 2030 yılında Türkiye otomobil satışları içerisindeki elektrikli araç oranımızı %15 seviyesine getirmeyi amaçlıyoruz. Temsil ettiğimiz BMW ve MINI markalarının toplam satışları içerisindeki elektrikli oranını %75, Jaguar ve Land Rover markalarının ise %70 oranına çıkarmak üzere stratejiler belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

HSBC Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Caner Işlak da "İklim değişikliği ile mücadeleye sağlayabileceğimiz en büyük katkının müşterilerimizi "Sıfır karbon" hedefleri doğrultusunda desteklerken, direnç ve gelişimlerini korumalarını sağlamak olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, müşterimiz Borusan Otomotiv'e elektrikli ve hibrit otomobil ithalatı için kullanılmak üzere 45 milyon Euro tutarında kredi kullandırdık. Otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik odaklı dönüşümünü destekleyecek bu finansmanın, ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.