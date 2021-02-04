Borusan EnBW Enerji, Kıyıköy RES'te kapasiteyi 100 MW'a çıkardı

Borusan EnBW Enerji, Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) kapasite artırma yatırımını tamamladı.

Borusan EnBW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Ağustos 2014’ten beri 28 MW kurulu kapasite ile faaliyette bulunan Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali’ne (RES) her biri 3,6 MW kapasiteye sahip 20 türbin ekledi.

Toplam türbin sayısı 34’e çıkan Kıyıköy RES, 100 MW kapasiteye ulaşarak Borusan EnBW Enerji’nin en büyük kurulu güce sahip tesisi oldu. 2021 yılı ilk çeyrek içerisinde yatırımı devam eden portföy projelerinin de tamamlanmasıyla Borusan EnBW Enerji’nin toplam kurulu kapasitesi 725 MW’a ulaşacak.

Ekonomiye yıllık 16,9 milyon dolar katkı sunacak

Verilen bilgiye göre, Kıyıköy RES'in doğalgaz ithalatını azaltarak ekonomiye her yıl 16,9 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. Yanı sıra yılda yaklaşık 130 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak olan tesis ile “0” emisyonlu üretim sayesinde atmosfere her yıl 140 bin ton karbondioksit salımının engellenmesi planlanıyor.

"Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, “Büyük bir yatırımı tamamlamış olmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Pandemi nedeni ile ekonominin yavaşladığı, çalışma koşullarının zorlaştığı bir ortamda her türlü önlemi alarak yatırımımızı aksatmadan kararlılıkla sürdürdük. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının yerli ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesiyle yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, başta rüzgâr enerjisi olmak üzere ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kıyıköy RES için yaptığımız yatırım ekonomi ve çevre açısından Türkiye için değer yaratacak ve on binlerce hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Halen işletmede dokuz Rüzgâr Enerji Santrali, bir Hidroelektrik Santral ve iki adet Güneş Enerji Santrali bulunan şirketimiz yenilenebilir enerji alanında emin adımlarla ilerlemeye devam edecek.”