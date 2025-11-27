Borusan EnBW Müdürü Amasyalı: Kurulu gücü yıl sonunda 935 MW’a çıkarmış olacağız
Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, şirketlerinin rüzgâr, güneş ve hidroelektrik olmak üzere tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı toplam 917 MW kurulu güçle hizmet verdiğini belirterek, “Kurulu gücümüz, yıl sonunda 935 MW’a ulaşacak” dedi.
Mevcut tesislerinde günümüz itibarıyla yılda 2.5 TWh üzerinde enerji üreterek, yaklaşık 1 milyon evin ihtiyacını karşıladıkları bilgisini veren Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, aynı zamanda yılda 1.3 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçtiklerini bildirdi.
Portföylerindeki başat enerji kaynağının, 764 MW ile rüzgâr enerjisinin oluşturduğunu işaret den Amasyalı, “Çanakkale’deki Saros RES tesisimiz, yardımcı kaynak projesi olan Saros GES ile Türkiye’nin en büyük RES-GES hibrit tesisi olarak üretim yapıyor. 2025 sonunda toplam kurulu gücümüzü 935 MW’a ulaştırıp, gezegenimizin iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Pelit RES’i devreye alma çalışmalarımız sürüyor”
Geleceğe yönelik planlarının şekillendiğini anlatan Enis Amasyalı, bu yıl içinde devreye alınan ve devam eden projeleri hakkında ise şu bilgileri verdi: “2025 yılı başında Balabanlı RES tesisimizde de 36.3 MW’lık 2. kapasite artışı projemizi de başarıyla devreye almıştık. İç Anadolu Bölgesi’ndeki ilk yatırımımız olan ve Sivas Gürün’de inşasına başladığımız 80 MW kapasiteli Pelit Rüzgâr Enerji Santrali’mizin devreye alınma çalışmaları devam ediyor. Tesisimiz tam kapasite işletmeye geçtiğinde 2025 yılında 116 MW’lık bir rüzgâr enerjisi kurulu gücü devreye almış olacağız.”
Öte yandan, rüzgâr enerjisindeki yatırımları kapsamında, dört adet depolamalı, 413 MW kapasiteli RES projelerinin kurulumuna yönelik izin süreçlerinin ise devam ettiğini açıklayan Enis Amasyalı, “Enerji depolama teknolojisiyle donatılacak bu santraller; ülkemizde arz güvenliğini, şebeke esnekliğini güçlendirecek ve yenilenebilir enerjinin kullanım etkinliğini en üst düzeye çıkaracak. Bu projeler, enerjinin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sağlanması adına attığımız stratejik adımlardan sadece biri” dedi.
Son olarak yeşil enerji dönüşümüne öncülük etmenin şirketlerinin başlıca önceliğini meydana getirdiğini sözlerine ekleyen Enis Amasyalı, dolayısıyla iş süreçlerinin her aşamasında “iklim, insan ve inovasyonu” merkeze koyduklarının dile getirdi.
Çevresel ve sosyal ayak izlerini azaltacak her çalışmanın destekçisi olduklarına atıfta bulunan Amasyalı, şunları kaydetti: “İklim odağında karbon ayak izimizin azaltılması, biyoçeşitliliği destekleyen rejenerasyon projelerinin yürütülmesi ile döngüsel ekonomi ve enerji verimliliğine yönelik projelerin geliştirilmesine öncelik veriyoruz. İnsan boyutunda ise çalışanlarımız ve toplum için sürdürülebilir değer yaratmayı ve toplumsal faydayı esas alıyoruz.”
Elektrikli şarj ağı genişliyor
Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, ana faaliyet alanlarını tamamlayıcı yeni iş alanlarında çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Bu kapsamda elektrikli şarj ağlarını yeni lokasyonlarla daha da genişletmeyi ve e-mobilite alanında da öncü rol oynamayı hedeflediklerinin altını çizen Amasyalı, “Kolay, güvenli, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunan buradaki yapılanmamız ihtiyaçlara göre şekillenen ve kullanıcı deneyimini merkeze alan çözümlerle öne çıkıyor. Devam eden kurulum çalışmalarının tamamlanmasıyla, 2025 yılı sonunda 500 şarj noktasına ulaşmış olacağız” dedi.