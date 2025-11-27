Borusan EnBW Müdürü Amasyalı: Kurulu gücü yıl sonunda 935 MW’a çıkarmış olacağız

Mevcut tesislerinde gü­nümüz itibarıyla yıl­da 2.5 TWh üzerinde enerji üreterek, yaklaşık 1 mil­yon evin ihtiyacını karşıladıkla­rı bilgisini veren Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amas­yalı, aynı zamanda yılda 1.3 mil­yon ton karbondioksit salımının önüne geçtiklerini bildirdi.

Port­föylerindeki başat enerji kayna­ğının, 764 MW ile rüzgâr enerji­sinin oluşturduğunu işaret den Amasyalı, “Çanakkale’deki Saros RES tesisimiz, yardımcı kaynak projesi olan Saros GES ile Türki­ye’nin en büyük RES-GES hibrit tesisi olarak üretim yapıyor. 2025 sonunda toplam kurulu gücümü­zü 935 MW’a ulaştırıp, gezege­nimizin iklim değişikliğiyle mü­cadelesine katkı vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Pelit RES’i devreye alma çalışmalarımız sürüyor”

Geleceğe yönelik planları­nın şekillendiğini anlatan Enis Amasyalı, bu yıl içinde devreye alınan ve devam eden projele­ri hakkında ise şu bilgileri ver­di: “2025 yılı başında Balabanlı RES tesisimizde de 36.3 MW’lık 2. kapasite artışı projemizi de başarıyla devreye almıştık. İç Anadolu Bölgesi’ndeki ilk yatı­rımımız olan ve Sivas Gürün’de inşasına başladığımız 80 MW kapasiteli Pelit Rüzgâr Enerji Santrali’mizin devreye alınma çalışmaları devam ediyor. Te­sisimiz tam kapasite işletme­ye geçtiğinde 2025 yılında 116 MW’lık bir rüzgâr enerjisi kuru­lu gücü devreye almış olacağız.”

Öte yandan, rüzgâr enerjisin­deki yatırımları kapsamında, dört adet depolamalı, 413 MW kapasiteli RES projelerinin ku­rulumuna yönelik izin süreç­lerinin ise devam ettiğini açık­layan Enis Amasyalı, “Enerji depolama teknolojisiyle dona­tılacak bu santraller; ülkemizde arz güvenliğini, şebeke esnekli­ğini güçlendirecek ve yenilene­bilir enerjinin kullanım etkinli­ğini en üst düzeye çıkaracak. Bu projeler, enerjinin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sağlanması adına attığımız stratejik adım­lardan sadece biri” dedi.

Son olarak yeşil enerji dönü­şümüne öncülük etmenin şir­ketlerinin başlıca önceliğini meydana getirdiğini sözlerine ekleyen Enis Amasyalı, dolayı­sıyla iş süreçlerinin her aşama­sında “iklim, insan ve inovasyo­nu” merkeze koyduklarının dile getirdi.

Çevresel ve sosyal ayak izlerini azaltacak her çalışma­nın destekçisi olduklarına atıfta bulunan Amasyalı, şunları kay­detti: “İklim odağında karbon ayak izimizin azaltılması, biyo­çeşitliliği destekleyen rejene­rasyon projelerinin yürütülme­si ile döngüsel ekonomi ve enerji verimliliğine yönelik projelerin geliştirilmesine öncelik veriyo­ruz. İnsan boyutunda ise çalı­şanlarımız ve toplum için sürdü­rülebilir değer yaratmayı ve top­lumsal faydayı esas alıyoruz.”

Elektrikli şarj ağı genişliyor

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, ana faaliyet alanlarını tamamlayıcı yeni iş alanlarında çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Bu kapsamda elektrikli şarj ağlarını yeni lokasyonlarla daha da genişletmeyi ve e-mobilite alanında da öncü rol oynamayı hedeflediklerinin altını çizen Amasyalı, “Kolay, güvenli, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunan buradaki yapılanmamız ihtiyaçlara göre şekillenen ve kullanıcı deneyimini merkeze alan çözümlerle öne çıkıyor. Devam eden kurulum çalışmalarının tamamlanmasıyla, 2025 yılı sonunda 500 şarj noktasına ulaşmış olacağız” dedi.