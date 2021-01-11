Borusan Grubu'nda üst düzey iki atama

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Enis Amasyalı, Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. Enis Amasyalı 1996-2000 yılları arasında Baytur İnşaat’ın alt yüklenicilerinde ve Baytur İnşaat’ta sırasıyla elektrik mühendisi ve elektrik işlerinden sorumlu proje yöneticisi olarak görev yaptı. 2000 yılında Siemens Türkiye ekibine katılan Amasyalı, farklı endüstrilerde birçok projede kıdemli proje yöneticisi olarak çalıştı. Ardından Proje Yönetim Ofisi’nin ve Endüstri Satış Grubu’nun yönetimini üstlendi.

2011'den beri Borusan EnBW Enerji Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Amasyalı, bu süre zarfında Türkiye’nin en değerli tesisleri arasında yer alan toplam 12 yenilenebilir enerji tesisinin yatırım sürecini yönetti. Ayrıca, uluslararası uygulamalar ile uyumlu proje yönetim sisteminin, proje yönetimi ve mühendislik uzmanlık süreçlerinin devreye alınmasına, matris organizasyon sistemine geçişe ve şirketin hafızasını oluşturan Bilgi Birikimi Yönetimi Sistemi’nin devreye alınmasına öncülük etti.

Ocak, Supsan'da 25 yıldır hizmet veriyor

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Atınç Ocak, iş hayatına 1995 yılında Supsan’da İmalat Mühendisi olarak başladı. 25 yıldır Supsan bünyesinde farklı birimlerde üstlendiği yöneticilik görevleri kapsamında birçok başarılı işe imza atan Ocak, Supsan'da sırasıyla Bakım Mühendisi, İthalat Uzmanı, Yalın 6 Sigma Proje Yöneticisi, Planlama ve Lojistik Müdürü, Yalın 6 Sigma Dağıtım Şampiyonu, Satın Alma ve Planlama Müdürü ve Teknik Birimler Grup Müdürü olarak çalıştı. Türkiye’de ilk olarak sodyum supap seri üretimiyle birlikte Motor Test ve Turbo üretme yetkinliklerinin kuruma kazandırılması ve Ar-Ge Birimi’nin kurulmasına liderlik eden Ocak, Supsan Genel Müdürlük görevini 1 Ocak itibarıyla devraldı.