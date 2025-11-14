Borusan Grup CEO'luğu görevine Özgür Günaydın getirilecek

Borusan Grubu, stratejik bir liderlik değişimini duyurdu. Ocak 2020’den bu yana CEO olarak görev yapan Erkan Kafadar, Nisan 2026 itibarıyla görevini Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın’a devredecek.

Kafadar, pandemi, küresel ekonomik dalgalanmalar, deprem felaketleri ve bölgesel gerilimlerin damga vurduğu zorlu bir dönemde Borusan Grubu’na başarılı bir liderlik yaparken, grubun hem finansal hem de sürdürülebilirlik göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağladı.

Görev değişiminin ardından Kafadar, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Borusan Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak grubun stratejik yönetimine katkı sunmayı sürdürecek.

Kocabıyık: “Yeni dönemde liderliğine güvenimiz tam”

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, liderlik değişiminin grup için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti:

“Erkan Kafadar, küresel ölçekte zorluklarla dolu bir dönemde grubumuza çok başarılı bir liderlik yaptı. Kendisinin tecrübeleriyle yönetim kurulumuzda bizlere destek olmaya devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Yeni CEO’muz Özgür Günaydın ise uzun yıllardır grubumuzda kendini kanıtlamış, vizyoner bir lider. Grubumuzu ‘200 yıl ve ötesine taşıma’ hedefimizde liderliğine güvenimiz tam.”