Borusan Holding’den kadın girişimcilere 5.5 milyon TL kredi

03 Ocak 2020

HASAN KUŞ

Kendi işini kurmak isteyen ve girişimcilik yoluyla ekonomik özgürlüğüne kavuşmaya çalışan kadınlara yeni imkânlar sunan Borusan Holding, kadın girişimciler için 2009 yılında Afyonkarahisar ve 2013 yılında Gemlik-Bursa’da Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında birer mikro kredi şubesi kurdu. Holding, fırıncılıktan kuaförlüğe, gıdadan el emeği ürünlerin üretimine kadar uzanan farklı iş alanlarında 3 bin 500 kadına yaklaşık 5.5 milyon TL kredi sağladı.

Sosyal sorumluluk çalışmalarını eğitim, kültür sanat ve kadının güçlenmesi olmak üzere üç temel eksende yoğunlaştıran Borusan Holding, ilk sosyal sorumluluk çalışmalarını eğitime verdiği destek kapsamında okulları ve eğitimle ilgili diğer tesisleri yapmak şeklinde gerçekleştirdi. Öğrencilerin öğretmenler ve aileleriyle birlikte on binlerce insanın hayatında olumlu bir etki yaratmayı hedeflediklerini kaydeden Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Borusan Kocabıyık Vakfı (BKV), eğitim alanında yaptığı çalışmalarda bugüne kadar pek çok okulun inşaatını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kütüphanesi’nin ise restorasyonunu gerçekleştirdi. 2019 yılında 99 okula 25 bin kitap desteğinde bulunarak, 180 öğrenciye burs verdik” dedi.

“BM Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne imza

atan kuruluşlar arasında yer alıyoruz”

Nursel Ölmez Ateş, güçlü bir ekonomi inşa etmek, daha eşit bir toplum yaratmak, gelişim, sürdürülebilirlik ve insan hakları alanında ilerleme sağlamak, toplumun yaşam kalitesini artırmak için öncelikle kadının ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği yönündeki çalışmalarına son yıllarda hız verdiklerini anlatan Ateş, “Borusan, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne (UN Women Empowerment Principles – WEPs) imza atan kuruluşlar arasında yer alıyor. Gerek kurum içi politikalarımızla gerekse de toplumsal çalışmalarımızla kadının güçlenmesine destek veriyoruz. Bu alanda bir yandan kendi şirketlerimizde ciddi adımlar atarken, bir yandan da önemli toplumsal projeleri sürdürüyoruz” diye konuştu.

Sanayide kadın istihdamını desteklemek için 2013 yılından bu yana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile ‘Annemin İşi Benim Geleceğim’ projesini yürüttükleri bilgisini veren Nursel Ölmez Ateş, Birleşmiş Milletler tarafından örnek seçilmesinin yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada çeşitli ödüller kazanan bu proje kapsamında, şu ana kadar Adıyaman, Afyon, Malatya ve Balıkesir’de Borusan Neşe Fabrikaları ismini verdikleri kreşlerin hizmete açıldığını dile getirdi. Diğer taraftan kız çocuklarını bilişim teknolojileri ile geleceğe hazırlama hedefiyle ‘Haydi Kızlar Kodlamaya’ projesini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ateş, bu projede fabrika çalışanlarının kız çocuklarına kodlama eğitimleri verdiklerini ve 7-14 yaş aralığındaki 200 kız çocuğu sekiz hafta süreyle kodlama eğitimleri aldığını ifade etti.

Borusan çalışanları, 40 projede

16 bin 246 saat gönüllü çalıştı

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının yanında bireysel çalışmalara da büyük önem verdiklerinin altını çizen Nursel Ölmez Ateş, bu kapsamda Borusan şirketlerinde çalışan tüm Borusanlıların kişisel olarak toplum yararına çalışmalar yapmaya teşvik ettiklerini söyledi. Ateş, Borusan çalışanlarının gönüllü bir zeminde, sosyal fayda sağlamak amacıyla bilgi, beceri ve yetkinliklerini toplumla paylaşmalarına olanak sağlamak için 2008 yılında Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu’nu kurduklarını belirterek, “Bu platform eğitim, kültür-sanat, çevre, sağlık ve insan hakları gibi konularda etki yaratacak projeleri hayata geçiriyor. Borusan çalışanları, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 40 projede 26 kurum iş birliği ile 16 bin 246 saat gönüllü çalıştı” dedi.