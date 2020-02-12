Borusan, ikinci el araç piyasasını BiP’e taşıdı

12 Şubat 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL/İSTANBUL

Borusan Araç İhale, Turkcell’in iletişim platformu BiP ve Microsoft işbirliği ile ikinci el fiyatlamasında teknolojik bir adım attı. Dijitalleşme ve makine öğrenmesi yatırımlarıyla ikinci el araç pazarında yeni bir dönem başlattıklarını kaydeden Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, “Türkiye’nin yerli iletişim platformu BiP’te yer alan Borusan 7/24 Fiyat, 2. El Araç Fiyatlama servisi ile kullanıcılar satmak ya da satın almak istedikleri araçların perakende fiyatlarını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilecek” dedi. Küresel ölçekte ikinci el araç pazarının, sıfır araç pazarından daha hızlı büyüdüğünü aktaran Barutçuoğlu, “Türkiye’de 2019 yılsonu itibarıyla ikinci el araç satışları ise devir tescil işlemi bazında 7 milyon, sıfır araç satışları ise yaklaşık 480 bin adet civarında gerçekleşti. Borusan Araç İhale’nin kendi açık artırma kanallarında gerçekleşen satış verilerine dayalı olarak yapılan bu fiyatlandırma sistemi aracın hasar, ekspertiz gibi bilgilerini gerçekçi ve doğru fiyatı gösteriyor. Hali hazırda sadece Turkcell’li BİP kullanıcılarına hizmet veren Borusan 7/24 Fiyat 2. El Araç Fiyatlama servisi pek yakında tüm operatörlerin BİP kullanıcıları tarafından kullanılabilecek” diye konuştu.

BiP dünyada 43 milyon kez indirildi

Yerli iletişim platformu BiP’in dünyada 43 milyon kez indirildiğini ileten BiP&Dijital İş Ortaklığı Servisleri Müdürü Fulden Altuner Türken, “Geliştirdiğimiz yeni özellikler ve servisler ile globalde rekabet ediyoruz. BiP’in Keşfet bölümünde yüzlerce servis yer alıyor. Borusan Araç İhale ile yapılan bu stratejik ortaklık ile kullanıcılar, BİP üzerinden ikinci el araçlarının fiyatlarını kolaylıkla öğrenebilecek” dedi.

Microsoft Türkiye Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Kubilay da, “Borusan Araç İhale projesinde bulut ve makina öğrenimi teknolojilerimizle yer alarak, bize göre otomotiv sektörüne ivme kazandıracak çok değerli bir projeye katkıda bulunduk” ifadesini kullandı.