Borusan ile Vestas'tan yeni işbirliği

28 Mayıs 2018

Borusan EnBW Enerji, toplam 210 MW'lık Çanakkale (138 MW) ve Kırklareli (72 MW) rüzgâr enerji santrali projeleri için türbin tedarikçisini belirledi.

Borusan EnBW Enerji dünyanın en önemli rüzgâr türbini üreticilerinden Vestas ile Kırklareli projesi için 20 adet V136 3.6 MW ve Çanakkale projesi için 35 adet V150 4.0 MW türbin modeli için sözleşme görüşmelerine başlamak üzere niyet mektubu imzaladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Borusan Holding CEO'su Agâh Uğur şunları söyledi:

“Borusan faaliyet gösterdiği bütün sektörlerde Türkiye için değer yaratıyor. Enerji sektöründe de bunu yapıyoruz. Rüzgâr santrali türbin ihalesini gerçekleştirdiğimiz bu iki projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 240 milyon ABD Doları. Bu yatırımımıza türbin tedariki için açtığımız ihaleye ilgi yüksek oldu. Ülkemizin seçim sürecine girdiği ve döviz kurlarındaki bazı olumsuzluklara rağmen bu alanda dünyanın en önemli ve güçlü tedarikçilerinin ihalemize gösterdiği ilgi bizi fazlasıyla mutlu etti. Bu ilgi Borusan'a ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir. Yolumuza dünyanın en önemli türbin üreticilerinden Vestas ile devam etmeye karar verdik. Bu kendileri ile ilk işbirliğimiz değil. Daha önce de çok önemli yatırımlarda birlikte çalıştık. Mevcut yatırımımızda da yine en iyi ve verimli sonuçları alacağımıza inanıyoruz.”

Borusan EnBW Enerji 2014 yılında Avrupa'nın en büyük karasal (on-shore) rüzgâr enerji yatırımlarından biri olan 4 adet Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve bir kapasite artışı için Vestas ile türbin tedarik ve bakım sözleşmesi yapmıştı.

Yeni yatırımları değerlendiren Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla ise şöyle konuştu:

“Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme ve rüzgâr enerjisinde sektör lideri olma vizyonuyla yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için yatırımlarımız sürüyor. Çanakkale ve Kırklareli'ndeki bu iki yeni yatırımımız tamamlandığı zaman mevcut 1172 MW'lık portföyümüzün 705 MW'ı elektrik üretimine geçmiş olacak. Portföyümüzde geliştirmekte olduğumuz geri kalan projeleri de en kısa zamanda devreye sokmayı istiyoruz. Bu yatırımımız tamamlandığında toplam 210 MW bir kurulu güç ortaya çıkacak ve burada yılda 725 GWh üretim yapacağız. Bu yıllık yaklaşık 300.000 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağımız ve yine yıllık yaklaşık 400.000 ton CO2 karbon gazı salımı azaltımı yapacağımız anlamına geliyor.”