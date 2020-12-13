Borusan, KAGİDER'den Fırsat Eşitliği Modeli sertifikası aldı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına son vermek için Dünya Bankası’nın teknik desteği, PriceWaterhouseCoopers ve EY iş birliğiyle geliştirerek uyguladığı Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifika programı devam ediyor. Program kapsamında Borusan; işe alım, eğitim, kariyer planlama, iletişim gibi alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten uygulamalarıyla FEM sertifikasına hak kazanan şirketler arasına girdi.

FEM sıkı bir denetim sürecinden sonra alınabiliyor

Borusan'dan yapılan açıklamaya göre FEM sertifikası; işe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamayı ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermeyi amaçlıyor.

Bu program ile birlikte, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek üzere özel sektöre destek olmak, istihdam ve kazançlarda eşitliği destekleyerek Türkiye iş gücünde kadının üretkenliğini artırmak, ayrıca iş dünyasında fırsat eşitliği prosedürlerini teşvik etmek hedefleniyor.

FEM programı kapsamında kurumlarda bağımsız denetimden geçen konular ise, yönetimin fırsat eşitliği konusundaki taahhüdü, işe alım ve seçmede fırsat eşitliği, eğitim fırsatlarına erişimde eşitlik, performans değerlendirme ve terfide fırsat eşitliği, kariyer destek uygulamaları, geribildirim ve şikayetlerin izlenmesi, iletişim ve kurumsal reklamlardan oluşuyor.

"Tüm şirketleri FEM sertifikası almaya davet ediyorum"

Açıklamda görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Borusan Grubu’nun fırsat eşitliğinin sağlanmasına verdiği önem çok önemli. Yıllardır bu alanda yaptıkları çalışmaları biz de yakından takip ediyoruz. Bu sertifikaya hak kazanan kurumlar yapıları, eylemleri ve istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadının güçlenmesine duyarlı kurumlar. FEM sertifikasıyla bunu ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde de tescil ettiriyorlar." dedi.

"Bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ise, 2015 yılından bu yana “Borusan Eşittir” platformu çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Borusanlı kadınların profesyonel gelişimlerini erkeklerle eşit koşullarda sürdürdükleri ve eşit fırsatlara sahip oldukları bir iş ortamı yaratmak kendileri için oldukça önemli olduğunu belirten Ateş, şöyle konuştu: "Bu yaklaşımı hayata geçirirken bir yandan tüm grup şirketlerimizde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen bir kurumsal kültürün kökleşmesi ve sürekli güçlenmesi için çalışıyoruz. Bir yandan da somut İnsan Kaynakları politikalarıyla eşitlikçi iş ortamını geliştirme ve pekiştirme yolunda adımlar atıyoruz. Bu yıl uygulamaya koyduğumuz Cinsiyet Gözlüğü programı kapsamında kadın çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin sayısını artırmak yönünde somut hedefler koyduk. Başta CEO’muz Erkan Kafadar olmak üzere bütün genel müdürlerimiz bu politikaları uygulayacaklarını taahhüt ettiler. Bu bakımdan iş dünyasında önemli ve öncü bir adım attık. Son derece titiz bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra hak kazandığımız FEM sertifikası, fırsat eşitliğini güçlendiren kurumsal çalışmalarımız için önemli bir destek oluşturuyor. İş dünyasındaki dönüşümü destekleyen bu programı hayata geçiren KAGİDER’e teşekkür ederim. Bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”