Borusan Limanı, Borusan Port SafeCard uygulamasını hizmete aldı

Borusan Limanı, limancılıkta dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında “Borusan Port SafeCard” uygulamasını hizmete aldı.

İş sağlığı ve güvenliği uygulaması olmasının yanı sıra Borusan Limanı’nın dijitalleşme yolculuğunda da önemli yere sahip olan “Borusan Port SafeCard” ile çalışanların ve ekipmanların birbirleriyle güvenli mesafelerde çalışmaları hedefleniyor. Uygulama üzerinden liman operasyonları esnasında çalışanların ve ekipmanların birbirlerine yaklaşabilecekleri maksimum mesafeler tanımlandı.

Bu mesafe tanımlamaları sayesinde belirlenmiş sürelerde limitlerin aşılması durumunda sistem sesli olarak ve titreşim yolu ile uyarı veriyor. Çalışanlar arası sosyal mesafenin kontrolünü de sağlayan uygulama, pandemi döneminde daha güvenli bir iş ortamı yaratıyor. Bununla birlikte yetkili kişilere de anlık uyarı ve sinyal gönderimi yapılarak rapor alınabiliyor.

Aynı zamanda çalışanların hareketsiz kalması, düşmesi gibi acil durumlarda kontrol noktalarına uyarıların anlık olarak iletilmesi sağlanarak oluşabilecek acil durumlarda müdahale süresinin minimuma indirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte yetkili kişilere uyarı ve sinyal gönderimi yapılarak rapor alınabiliyor.

Liman izlenebilirliği tek uygulama üzerinden sağlanabiliyor

Liman içerisindeki tüm riskli ve erişimin kısıtlı olması gereken bölgeler uygulama ile sisteme tanımlanarak, ilgili alanlara ve ekipmanlara sadece yetkili personelin erişimine izin veriliyor. Filyasyonun dijital olarak izlenebildiği proje ile işe giriş-çıkış puantaj, yemekhane giriş çıkışları ile acil durum toplanma bölgelerinde anlık ve hızlıca yoklama alınabilmesi de mümkün oluyor. Bu sayede liman izlenebilirliğinin tek uygulama üzerinden entegre yönetimi ve koordinasyonu sağlanabiliyor.

Borusan Port SafeCard uygulamasıyla çalışanların güvenliğini üst seviyeye çıkardıklarını belirten Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik, “Stratejik dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte hız kazanan ve bir zorunluluk haline gelen dijital dönüşümü öncelik olarak belirledik. Bu süreci, çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği adına faydalı olabilecek şekilde ele alıyoruz. Bu alanda yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ederek Türkiye’nin öncü ve fark yaratan limanlarından olma hedefimizi sürdürüyoruz.” dedi.