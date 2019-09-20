Borusan Lojistik, eTA ile Avrupa’nın 3. büyük Dijital Lojistik Platformu oldu

20 Eylül 2019

Türkiye’nin ilk ve tek Dijital Lojistik Platformu “Borusan Lojistik I eTA”, 2019 yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 kat büyüyerek, Avrupa’nın 3’üncü büyük lojistik platformu haline geldi. 156 bin kayıtlı kamyon sayısı ile müşterilerinin en güvenilir yol arkadaşı oldu.

Gelişen teknolojilerin ve eğilimlerin sonucu olarak, tüketici alışkanlıklarının ve iş yapma biçimlerinin değiştiği bir dünyada her geçen gün dijital platformların toplam ticaretten aldıkları pay artış gösterdiğini kaydeden Borusan Lojistik Genel Müdürü Mehmet Kalay, “TUBİSAD verileri; son 3 yılda Türkiye’deki e-ticaret sektörünün her yıl ortalama yüzde 41 büyüdüğünü ve Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 67’sinin en az bir kez online alışveriş yaptığını gösteriyor” dedi.

Bu dönüşümün, B2B dünyasında da etkili olacağını öngören Borusan Lojistik 2011 yılında Ar-Ge merkezini kurarak dijital platform tasarımını başlattığını bildiren Kalay, “Lojistik alanındaki uzmanlığımızı, dijital teknoloji yatırımları ile birleştirerek kendi mühendislerimiz ile eTA’yı geliştirdik” diye konuştu.

Yapılan araştırmalar, Türkiye lojistik sektörü paydaşlarının iş süreçlerini kendi köşesinde yalnızlık ve endişe içinde yönettiğini gösterdiğini söyleyen Kalay, aynı gemide olan müşteri, şoför ve lojistik yetkilisi arasında entegre bir süreç yönetimi olmadığı için paydaşların memnuniyeti ve sektörün verimliliği düştüğünü iletti.

Kalay, eTA’nın bu endişeleri nasıl giderdiğini şöyle açıkladı: “Lojistik sektöründeki paydaşların endişelerinin çözümü, sektörü daha dijital, daha entegre ve daha insan odaklı bir hale getirmekten geçiyor. Müşteri, kamyoncu ve lojistik firmalarından oluşan tüm paydaşları bir dijital platformda buluşturduğunuz zaman, problemlerin büyük bir kısmı otomatik olarak eTA platformu ile çözülmüş oluyor. eTA ile, hızlı tedarik, doğru fiyat, hızlı teklif, anında ödeme, 7/24 araç takibi, zamanında teslimat ve anında raporlama sunuyoruz.”

eTA’ya 150 binden fazla kamyon ve TIR kayıtlı

eTA Platformuna’na 150 binden fazla kamyon ve TIR kayıtlı olduğunu bildiren Kalay, bu sisteme dahil olurken tüm belgelerini Borusan Lojistik ile paylaşan şoförler yük sahiplerinin beklentisini eksiksiz karşılayan bir tedarikçi havuzu oluşturduğunu söyledi. Kalay, “Araçların başlangıç, uğrak noktaları ve varışlarına kadar takip imkanı sağlayan eTA üzerinden, yük ve sevkiyatların tümü teslim noktasına Borusan Lojistik güvencesi ile ulaştırılıyor. Microsoft.net ve Microsoft Azure altyapısıyla kurulan platform hem günlük operasyonları hem de uygulama güncellemelerini çok kolay bir şekilde yönetmeyi sağlayan bulut ortamında hizmet veriyor. Ağustos 2019 itibariyle eTA Platformu’nda 156.051 kamyon kayıtlı ve eTA mobil uygulaması 36 bin 434 kamyoncunun telefonunda yüklü. Bu kamyoncuların 6 bin 218’i ağustos ayında ihalelere katılarak 38 bin 83 sefer gerçekleştirdi” diye konuştu.

eTA Kart ile şoförlere birçok avantaj sunuyor

Öte yandan Borusan Lojistik’in kamyon ve TIR şoförleri için kurguladığı yeni ödeme sistemi eTA Kart da hayata geçtiğini ileten Kalay, “eTA Kart ile eTA Platformu’nda gerçekleştirilen seferlerin bedelleri anında kamyon ve TIR şoförlerine aktarılıyor. eTA Kart güvenli ve zamanında ödeme yapma imkanı sunarken, aynı zamanda kamyon ve TIR şoförlerinin, akaryakıt, lastik ve feribot bileti gibi önemli ürün ve hizmetlerin avantajlı alışverişini sağlayacak bir ‘dijital pazaryeri’ haline geldi. Avrupa’nın 3’üncü büyük dijital platformu haline getirdikleri eTA Platformunu paydaşlarımızın endişelerini dağıtan, umutlarını çoğaltan “yol arkadaşı” olarak büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.