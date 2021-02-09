Borusan Lojistik ve Borusan Limanı’nda üst düzey atama

Borusan Grubu şirketlerinden Borusan Lojistik ve Borusan Limanı'nda yapılan üst düzey atama yapıldı. Söz konusu atamalarla Borusan Lojistik'in Genel Müdürlüğü görevine 1 Şubat itibarıyla Serdar Erçal getildi. Borusan Limanı Genel Müdürlüğü görevini ise Hamdi Erçelik devraldı.

Borusan Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Borusan Lojistik bünyesinde 2003 yılından bu yana görev alan Serdar Erçal, kariyeri boyunca Borusan Grubu içinde farklı birimlerde yöneticilik rolleri üstlendikten sonra, 2018’de Borusan Limanı Genel Müdürlüğü görevine atandı. Erçal, 17 yıl boyunca Borusan Lojistik ve Borusan Liman şirketlerinin büyüme ve yeni yatırım süreçlerine önemli katkılarda bulundu.

Borusan Grubu’nda 25 yıldır farklı pozisyonlarda görev alan Hamdi Erçelik ise eTA şirketinin Genel Müdürü olarak lojistiğin dijital dönüşümünde rol oynadı. 2019 yılından bu yana Borusan Lojistik Endüstri ve Gıda İçecek Sektörü Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Erçelik, yenilikçi bakış açısı ile üstlendiği pozisyonlarda önemli başarılara imza attı.

"Atamalarda öncelikle iç adaylarımızı değerlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, “Borusan Grubu olarak, önceliğimiz yetenekli çalışma arkadaşlarımıza yatırım yapmak. Borusan olarak, her seviyeye yapacağımız atamalarda öncelikle iç adaylarımızı değerlendiriyor, şirket içi ve grup şirketleri arası terfi ve rotasyon imkanlarını en üst seviyede kullanıyoruz. Bugün, sektörlerini teknoloji ile dönüştüren Borusan Lojistik ve Borusan Limanı şirketlerimizde yapmış olduğumuz bu önemli bayrak devirleriyle birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Uzun yıllardır beraber çalıştığımız ve Borusan Grubu’na çok önemli katkılar sağlamış olan çalışma arkadaşlarımız Serdar Erçal ve Hamdi Erçelik’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.