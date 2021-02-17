Borusan Mannesmann, çalışanları için 'Mühendislik Fakültesi' kurdu

Borusan Mannesmann, çalışanlarının kendi potansiyellerini ortaya koymalarına olanak sağlayacak bir çalışmayı hayata geçirdi. Şirket içi eğitim platformu TechStation içerisine “Mühendislik Fakültesi” entegre eden kurum, eğitim çalışmalarına yeni bir soluk getirdi. Program, dijitalleşen dünyada çalışanların yetkinliklerini artırırken, güncel bilgilere ve yüksek niteliklere sahip uzmanların yetişmesini sağlayacak.

Çalışanları dijital dünyaya tam uyumlu hale getirecek program

Hayata geçirilen “Mühendislik Fakültesi” ile Borusan Mannesmann’ı teknolojik ve verimlilik açısından çok daha ileri taşıyacaklarını düşünen Borusan Mannesmann İnsan, Kurumsal Gelişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Fırat Akkemik, “İnsan sayesinde başarıya inanan bir kurumuz. İşimize değer katmak için önce kendimize değer katmamız, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Borusan Mannesmann Ailesi’ndeki her bir mühendisimizin kendini geleceğe hazırlayabilmesi için bu fakülteyi hayata geçirdik. Techstation ve Mühendislik Fakültesi Programı’mızın, dijital yeni dünyada kendimizi geliştirmek, müşterilerimize kaliteli ve fark yaratan ürünler tasarlamak adına bizlere büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Akkemik, "Teknolojiyi ve dijitalleşmeyi odağına alan bu programla mühendislerimizi, en güncel bilgilerle buluşturacağız ve yaratıcılıklarının artmasına olanak tanıyacağız. Bu programı, deneyimli liderlerimiz ve iş birliği yaptığımız uzman kurumlarla, içeriği heyecan yaratacak dopdolu bir program olarak tasarladık. Sektörün öncü bir kurumu olarak, bu kapsamda bir eğitim sunan ilk şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesile ile, kendini geliştirmek isteyen mühendislik mezunu gençlerimizin iş fırsatlarını değerlendirirken öncelikli tercihi olacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimlerin yüzde 75’i online ortamda

Pandemi nedeniyle yüzde 75’i online olarak uygulanacak program 18 aylık süre içerisinde toplam 3 dönemde tamamlanacak. Programdan mezun olmak için katılımcıların tüm eğitimleri tamamlamış olması gerekecek. Katılımcılar, eğitim bitiminde programın başında belirledikleri ve gelişim komitesi tarafından onaylanmış olan projelerini sunacak. Sunulan projeler, maliyet, çevre, kalite, iş güvenliği gibi katkıları göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulacak. Katılımcılar program sonunda proje not ortalamalarına göre mezun olacak.