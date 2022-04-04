Borusan Mannesmann’dan ABD cirosunu artıracak yeni yatırım

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Mannesmann, ABD’de yeni bir yatırım planlıyor. Yaklaşık 50 milyon dolara ulaşması öngörülen yeni yatırım ile ABD’ye boru üretim ve tamamlama hattı kurulacak. Şirket böylelikle ABD’de mevcut sondaj borusu üretim faaliyetlerinin yanı sıra inşaat ve genel endüstri segmentlerinde de yerel üretici haline gelecek.

Yeni yatırımla aynı zamanda ABD’de faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Borusan Mannesmann Pipe US’in boru üretim kapasitesi 400 ktona çıkarılacak.

Yüksek teknolojiye sahip yenilikçi ürünlerle ABD’nin sektör üzerine en prestijli yayınlarından American Metal Market tarafından 3 kez ‘Yılın En İyi Boru Üreticisi’ ödülüne layık görülen Borusan Mannesmann Pipe US’in yeni yatırımı inşaat, genel endüstri ve enerji sektörlerine hizmet verecek.

“Federal projelerde de yer alma fırsatımız olacak”

Yatırıma ilişkin bilgi veren Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey, yatırımla federal ve eyalet projelerinde de kullanılabilecek mekanik tesisat borularının yanı sıra makine ekipman üretiminde basınç ve ileri işlem gerektiren uygulamalarda kullanılacak özel boruların da üretim gamında yer alacağını söyledi. Stratejik planları arasında yer alan bu yatırım ile ABD’de ilerleyen süreçte planlanan inşaat yatırımlarına çok özel ürünlerin tedarikini sağlayan aktif bir yerel üretici olmayı hedeflediklerini kaydeden Atabey, “Yeni yatırımımız ile şu ana kadar erişim sağlayamadığımız federal projelerde de yer alma fırsatımız olacak. 2014 yılından bu yana yerel üretim yaparak faaliyet gösterdiğimiz petrol ve kaya gazı boruları pazarının yanı sıra, yeni yatırımımız, bize farklı bir pazarda daha yerel oyuncu olma imkanı tanıyacak.” dedi.

ABD’de yerel oyuncu olacak

Yeni yatırımı 2023’te hayata geçirmeyi öngördüklerini belirten Atabey, devamında şunları kaydetti: “ABD’nin önümüzdeki dönemde eskimiş olan bina içi içme suyu boru hatlarının yenileme projesi gibi önemli yatırımları söz konusu. Son 20 yılda düzenli büyüyen inşaat ve genel endüstri uygulamalarının da güçlü bir şekilde devam etmesini öngörüyoruz. Yeni boru üretim hattı yatırımımız sayesinde ileri teknolojiye sahip kaliteli ürünlerimiz ile ABD pazarında fark yaratmayı amaçlıyoruz. Ülkede bu ürünlerde yerel bir üreticiye dönüşerek 2023 ve sonrasında yüzde 5 ve üzerinde pazar payı hedefliyoruz. ABD’de mevcut 300 ktonluk kapasitemiz, yeni yatırımımız sonrasında toplam 400 ktona ulaşacak. Ayrıca yeni üretim hattı ile yaklaşık 85 yeni çalışana da istihdam sağlayacağız. Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım ile Borusan Mannesmann Pipe US’in cirosuna önemli bir katkı yaparak, yıllık 600 milyon dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırımla ilgili teşvik imkanlarını da daha iyi değerlendirmek adına, ABD’de farklı bölgelerde teşvik başvuru süreçlerini başlattık.”