Borusan Mannesmann’dan, yüzde 70 tasarrufluk yenilenebilir enerji atağı

Karbon salımını nötrlemek amacıyla Türkiye’deki tüm fabrikalarında elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmeye başlayan şirket, Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alarak da bunu belgelendirdi.

Türk çelik sektörü daha fazla önem vermeli

Konuya ilişkin açıklama yapan Borusan Mannesmann İnsan ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Nihan Alhan, “Türk çelik sektörünün Yeşil Mutabakat süreci ile birlikte sürdürülebilirliğe daha fazla önem vermesi gerekiyor” dedi.

Şirketin I-REC sertifikalı yenilenebilir enerji kullanma kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Alhan, “Sürdürülübilirlik üzerine Borusan Holding çatısı altında iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında önemli çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüzün ilk sürdürülebilirlik raporuna imza atan kurumu olarak da öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda, 2023 yıl sonuna kadar üretimimizde en fazla karbon salımına yol açan elektrik kullanımına yönelik önemli bir işe imza attık. Toplam karbon salımımızın yüzde 70’ini kapsayan elektrik tüketimimizi yenilenebilir enerji üreticilerinden karşılamaya başladık. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın sürdürülebilirlik konusunda sektöre yol gösterici bir adım olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.