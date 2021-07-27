Borusan, şimdi de Romanya'da tesis kuruyor

Kerim ÜLKER

Erdemir, Kurum Holding, Tosyalı, Borusan gibi Türkiye’nin önde gelen sanayi devlerinin başlattığı Avrupa'da çelik şirketi yatırımına bir yenisi daha ekleniyor.

Kürüm Holding'in Arnavutluk'ta, Borusan Holding'in İtalya'da, Erdemir'in Romanya ve Finlandiya'da, Tosyalı Holding’in Karadağ'da, Eyüpoğlu Ailesi'ne bağlı Epaş Grubu’nun Letonya'da yatırım yapmasının ardından bir şirket daha düğmeye bastı. Borusan Mannessman, Avrupa'daki ikinci tesisi için çalışma başlattı.

Borusan Mannessman, İtalya'da yer alan Vobarno fabrikasının ardından Avrupa'daki ikinci tesisi Romanya'da yapacak. Borusan, bunun için ilk adım olarak Romanya'da şirket kurulumunu yaptı. Yeni yatırım, boru işleme üzerine yapılacak ve tesis için ilk aşamada 8 milyon dolarlık bütçe öngörüldü.

Bilindiği üzere Alman devi Mannessman ile işbirliğinde bulunan Borusan Holding, İtalya’nın Vobarno kentindeki tesisi 2001 yılında devraldı. BM Vabarno adıyla üretim yapan tesisin kapasitesi yıllık 25 bin ton. Soğuk boru çekme alanında faaliyet gösteren bu tesis, 19 bin metrekarelik bir alana kurulu. Başta otomotiv sektörüne yönelik üretim yapan bu tesisin ana pazarı İtalya’daki üreticiler.