Borusan, Sürdürülebilirlik Rehberi ile farkındalık yaratacak

Sürdürülebilirlik yolculuğuna 15 yıl önce başlayan ve sürdürülebilirlik kavramını tüm iş süreçlerinin merkezine alan Borusan Grubu, Borusan Sürdürülebilirlik Rehberi’ni yayınladı. Borusan, Rehber ile hem kurum içinde hem de paydaşları arasında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Borusan’ın, sürdürülebilirlik stratejisinin tüm paydaşlara aktarılması adına Holding ve Grup şirketlerinin sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşma hedefiyle hazırlanan rehber kapsamında, Grup genelinde sürdürülebilirlik konularının nasıl tanımlandığına, ulaşılması gereken hedeflere, mevcut iyi uygulama örneklerine ve kriterlerine yer verildi.

İklim, İnsan ve İnovasyon alanında hedefler belirlendi

Sürdürülebilirlik çalışmalarını İ³ olarak adlandırdığı 'İklim', 'İnsan' ve 'İnovasyonu' odağına koyan Borusan Grubu, İ³ alanındaki çalışmalarıyla ilgili olarak 2030 yılı için hedeflerini belirledi.

“İklim” başlığında öncelikle kapsam 1-2 salımlarında karbon nötr olmayı, plastik kullanımını azaltmayı, yeni karbonsuz ve döngüsel iş modelleri geliştirmeyi ve karasal yaşamı desteklemek adına canlı türlerini korumayı amaçlayan Borusan; iklim odağında elektrikli araç kullanımına teşvik amaçlı olarak elektrikli otomotiv sektörüne öncülük etmeyi hedefliyor.

“İnsan” odak alanında ise yetenek yönetimi hedefleri ve aksiyonları belirlenerek, sürdürülebilir yetenek çekim ve elde tutma stratejilerinin oluşturulması ve çalışanların yetenek gelişimlerinin desteklemesi amaçlanıyor.

“İnovasyon” odağında da girişimcilik ekosisteminin desteklemesi ve ekosistemden fayda sağlanarak çözüm üretimesi amaçlanıyor.

Borusan’ın sürdürülebilirlik kapsamında belirlediği hedefler ise üst yönetimin liderliğinde Holding ve Grup şirketleri tarafından oluşturulan çalışma gruplarıyla takip ediliyor.

Rehber, bir niyet beyanı

Borusan Sürdürülebilirlik Rehberi’nin tüm Borusan şirketlerinin sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ve bakış açılarını paydaşlarına aktarmak için hazırlanmış bir niyet beyanı olduğunu söyleyen Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, “Borusan olarak her şeyin bir ilhamla başladığına inanarak, dünyadan, doğadan ve insandan ilham alıyoruz. Hazırladığımız rehberle de sürdürülebilirlik yolculuğuna başlamak isteyenlere ilham vermeyi amaçlıyoruz. Umuyoruz ki hep beraber hareket ederek yaşanabilir yarınlara çok daha erken kavuşabileceğiz.” dedi.

Sürdürülebilirlik yolculuklarına 15 yıl önce başladıklarını hatırlatan Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar ise, “Sürdürülebilirlik uzun bir yolculuk. 200 yıllık bir şirket olma gayesiyle sürdürülebilirliği gelecekte de anlamlı kalabilmek ve fayda sağlayan işler üretebilmek olarak görüyoruz. Bugünkü çalışmalarımızın sonuçlarını yıllar sonra alabileceğiz. Bu nedenle planlı, sistematik bir şekilde ilerlememiz önemli. Çalışma Gruplarımız da bu düzenli işleyişin takibi ve geliştirilmesi için kuruldu. Rehberimizde de belirtmiş olduğumuz yönetişim modelimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda daha yaşanılabilir bir dünya için dünyadan ilham alıp yaptıklarımızla da ilham vermeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.