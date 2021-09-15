Borusan, Tedarik Zinciri Optimizasyonu Projesi ile insan kaynaklı hataların önüne geçecek

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Mannesmann, OMP ile hayata geçireceği Tedarik Zinciri Optimizasyonu Projesi ile süreç hatalarını ortadan kaldıran bir sisteme geçiyor.

Proje ile tedarik, planlama, çizelgeleme, üretim süreci ve dağıtım ağı gibi kritik öneme sahip süreçleri, müşterilere daha yüksek seviyelerde ve daha düşük maliyetle sunmayı amaçlayan şirket, bu sayede verimsizlik, manuel çalışma ve olası hataların ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Tedarik Zinciri Optimizasyonu Projesi ile şeffaflık ve iş birliği artırılırken, süreçlerin tahmin odaklı bir modelden talep odaklı bir modele dönüştürülmesi planlanıyor.

Kârlılığa katkı hedefleniyor

Borusan’dan yapılan açıklamaya göre, Tedarik Zinciri Optimizasyon yazılımında yapay zekâ, çözücü (solver) algoritmaları kullanılıyor. Hazırlıklarına 2020’nin Şubat ayında başlanan projenin 2023 yılı Haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.

Tedarik Zinciri Optimizasyonu ile tedarik ve talep uçtan uca entegre şekilde dengelenirken, hem talepte hem de üretimde senaryolarla çalışma ve stratejik kararlara destek sağlanması, dinamik malzeme alokasyonu ile esnekliğin artırılması gibi ana etmenler algoritmalarla ve solver desteği ile gerçekleştirilecek. Yatırım tutarı 3,5 milyon dolar olan projenin hem direkt kârlılık etkisi yaratması, hem de stok yönetimine getirdiği iyileştirmelerle, en geç 1,5 yılda yatırımı amorti etmesi bekleniyor.

Proje 10 kişilik ekiple yönetiliyor

Borusan Mannesmann, “Tedarik Zinciri Optimizasyonu Projesi’ni 10 kişilik bir ekiple yürütüyor. Satın alınacak hammaddenin geometrik ve kimyasal özelliklerine karar verilmesinden itibaren üretimdeki kombinasyonlara ve sıralamalara kadar yazılım desteği ile hurda ve atık üretiminde azalma bekleniyor.

Hurda ve atık maliyetlerini düşürürken taşımadan kaynaklı kirliliği de önleyecek projenin bir sonraki fazında, optimizasyon istenilen seviyeye ulaştığında, makine-yazılım entegrasyonunun da sağlanması hedefleniyor.

Bu sayede makinelerin, üretim planı ile direkt entegre olması ve birbirleriyle haberleşerek hataları azaltılması amaçlanıyor. Üretim çıktılarını ve fire miktarlarını ürün miksine göre belirleme ve iyileştirmede AI ML imkanlarını kullanarak gelecekte tamamen entegre bir sistemin kurulmasına imkân sağlanması planlanıyor.