Borusan Yatırım, Borusan Makina'nın yüzde 10.45'ini satın aldı

Borusan Holding'in borsada işlem gören birimlerinden Borusan Yatırım ve Pazarlama, Borusan Makina ve Güç Sistemleri'nin yüzde 10.45 hissesini 70 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Borusan Yatırım, satın alma kararına gerekçe olarak Borusan Makina'nın iş hacmini son yıllarda arttırması ve bu artışın gelecekte de sürebileceği yönünde kanaat oluşmuş olması ile uzun yıllardır kâr payı dağıtan şirketin gelecekte de kâr dağıtımına devam edeceği beklentisini gösterdi.

Satın alma tutarının dayandığı değerleme raporuna göre, Borusan Makina ve Güç Sistemleri'nin hisse değeri 695-700 milyon dolar olarak tespit edildi.