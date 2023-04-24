Borusan, yenilenebilir enerjiye 600 milyon dolar finansman sağladı

Borusan Grup şirketlerinden Borusan EnBW Enerji, Akbank, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) / FMO (Hollanda Girişimci Kalkınma Bankası), Garanti Bankası, ICBC Turkey, Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Yapı Kredi’den toplam 600 milyon dolar finansman sağladı. Tamamı yenilenebilir enerji tesislerinden oluşan kurulu gücü ile Borusan EnBW Enerji, aldığı finansmanla Türkiye’nin ve dünyanın sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlayan yenilenebilir enerji yatırımlarını ve yeni iş alanlarındaki çalışmalarını yürütecek.

Kadın istihdamını artıracak

Borusan EnBW Enerji, aldığı finansmanla şirketin enerji portföyünü konsolide edecek bir yeniden yapılanma planlarken yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürerek bu alanda öncü çalışmalarına devam edecek.

Borusan’ın sürdürülebilirlik odak alanları olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarında kapsayıcı çalışmalar yürüten Borusan EnBW Enerji, aldığı finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarının yanında bu sektörde özellikle saha rollerinde çalışan kadın istihdamını artıracak çalışmalar da yapacak.

Sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalar yürüttüklerini belirten Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, “Borusan EnBW Enerji olarak 12 enerji santralinden oluşan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz ve portföyümüz ile Türkiye’nin ve dünyanın sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlayan ve rüzgâr enerjisi alanında lider üretim şirketlerinden biriyiz.

Sağladığımız bu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve yeni iş alanlarındaki çalışmalarımıza hız verirken sektördeki yeşil yaka çalışan açığının kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla kadın istihdamı konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.