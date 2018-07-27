Borusan'a 53 milyon dolarlık kredi

27 Temmuz 2018

Borusan Mannesman otomotiv segmenti odaklı yapacağı toplam 75 milyon dolarlık yatırım planının finansmanı kapsamında ING ile toplam 53 milyon dolar tutarında 2 yılı geri ödemesiz toplam 6 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada yatırım finansmanının ikinci fazı olan Avusturya Eximbank (Oekb) garantisiyle temin edilecek krediye ilişkin sözleşme sürecininde sene sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Çelik boru üreticisi Borusan Mannesman toplam 75 milyon dolarlık yatırım kararı aldığını; otomotiv segmenti odaklı bu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratmayı ve Avrupa pazarında en büyük üç oyuncu arasına girmeyi planladığını ocak başında duyurmuştu.

Kaynak: Reuters