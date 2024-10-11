Borusan’dan sosyal projelere 500 TL’lik hibe desteği
Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın üçüncü çağrısı başladı. Bu yıl, iklim kriziyle mücadele ve eşitsizliklerin azaltılması başlıkları altında daha da derinleşen program için başvurular, 8 Kasım’a kadar sürecek.
Hayriye MENGÜÇ
Borusan, desteklediği projelere ihtiyaç analizleri, iş modeli geliştirme eğitimleri, finansal destek ve proje tanıtımı gibi hizmetler yer aldığı kapsamlı bir paket sunuyor. Ayrıca proje başına 500 bin TL’ye kadar hibe desteği ile birlikte Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma fırsatı da sağlanıyor.
Etkinlikte konuşan Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Bu dönem ‘Herkesin Faydasına’ diyerek sosyal sorumluluk anlayışımızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Geçmiş dönem projelerimizin başarı hikâyeleri, bu programın ne kadar önemli bir fark yarattığını gösteriyor” dedi.