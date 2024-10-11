Borusan’dan sosyal projelere 500 TL’lik hibe desteği

Hayriye MENGÜÇ

Bo­rusan, desteklediği projelere ih­tiyaç analizleri, iş modeli geliştir­me eğitimleri, finansal destek ve proje tanıtımı gibi hizmetler yer aldığı kapsamlı bir paket sunu­yor. Ayrıca proje başına 500 bin TL’ye kadar hibe desteği ile birlik­te Borusan’ın ve Impact Hub İs­tanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma fırsatı da sağlanıyor.

Etkinlikte konuşan Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdü­rülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Bu dönem ‘Herke­sin Faydasına’ diyerek sosyal so­rumluluk anlayışımızı bir üst se­viyeye taşıyoruz. Geçmiş dönem projelerimizin başarı hikâyeleri, bu programın ne kadar önemli bir fark yarattığını gösteriyor” dedi.