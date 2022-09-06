Borusan’dan sürdürülebilirlik odaklı atama

Sürdürülebilirlik çalışmalarına 2006 yılında UN Global Compact imzacısı olarak başlayan Borusan, 2 yıl önce belirlediği iklim, insan ve inovasyon odak alanları ile sürdürülebilirlik çalışmalarını daha kapsayıcı bir şekilde ele almaya başladı.

Sürdürülebilirlik alanında hayata geçen uygulamaların daha verimli ve sistematik bir şekilde ilerlemesine büyük önem veren Borusan, bu doğrultuda yeni bir yönetişim yapısı belirledi.

Bu yeni yönetişim yapısı doğrultusunda Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı olarak atanan Nursel Ölmez Ateş, Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar’a bağlı olarak tüm Grubun sürdürülebilirlik çalışmalarına liderlik ederken Grup ve şirket çalışmaları ile tematik çalışma grupları arasındaki sinerjiyi oluşturacak.

Nursel Ölmez Ateş kimdir?

İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Nursel Ölmez Ateş, Migros Türk T.A.Ş.’de Metod Organizasyon ve Planlama Departmanı’nda uzman yardımcılığı pozisyonu ile iş hayatına başladı. Bu şirketin Ar-Ge, Planlama, Proje Yönetimi departmanlarında Yönetici olarak çalıştı. Bu süre içinde pek çok yenilikçi insan kaynakları projesini devreye aldı. 1999 Yılında Migros’ta çalışırken, SAP insan kaynakları modülünün ilk Türkiye uygulamasının Proje Liderliğini yaptı ve bu proje SAP’nin best practice uygulamaları arasına girdi. 2003 Yılında Migros’un yurt dışı operasyonlarından Ramstore’a İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı ve Ramenka’nın Rusya’nın en başarılı insan kaynakları uygulamalarına sahip şirketi seçilmesinde önemli rol oynadı. 2008 yılında Türkiye’ye dönerek Koçtaş ve Ford Otosan’da İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak kariyerine devam etti.

2018 yılının Mart ayında Borusan Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı, Kasım 2019’da ise Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı olarak atanan Nursel Ölmez Ateş 1 Ağustos tarihi itibarıyla Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı oldu.